CSA atualiza lesão do lateral Roberto e inicia venda de ingressos para estreia no Alagoano

O CSA venceu o Maracanã-CE por 1 a 0 nessa quarta-feira, 8, no Rei Pelé, e avançou para a fase de grupos da Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo Roberto, que saiu machucado aos 3′ do primeiro tempo, passou por exame de imagem nesta quinta-feira, 9.

“O Departamento Médico do CSA informa que o atleta Roberto foi submetido a exames no dia de hoje, que constataram uma lesão grau 1 na posterior da coxa direita. O jogador já está em tratamento intensivo para retornar aos treinamentos o mais breve possível”, informou o clube.

A lesão de grau 1 é considerada a mais leve e tem prazo de recuperação de até duas semanas. O jogador deve ser desfalque na estreia do Campeonato Alagoano. Assim, o jovem Enzo é a opção de Higo Magalhães na ala esquerda.

Para a primeira rodada, que será contra o CSE às 16h deste domingo, 12, o Azulão já começou a vender os ingressos. Confira os valores e os pontos de venda abaixo:

Divulgação / CSA

Veja as orientações do CSA sobre o acesso ao Rei Pelé:

“Se liguem nas informações, pois os ingressos serão setorizados. O acesso à Grande Arquibancada será pelo portão 14, onde os ônibus dos clubes têm acesso ao estádio, por trás do Rei Pelé. O acesso para a Alta Curva 1 será pelo portão 3, conhecido como rampa do HGE. Para a Alta Curva 2, a arquibancada do placar eletrônico, será pelo portão 7, o mesmo do setor de visitantes. Os ingressos são limitados por setor, e não será permitida a circulação entre eles.

O acesso e saída acontecem exclusivamente nos portões de cada setor.

Os acessos para as cadeiras especiais e arquibancada baixa permanecem os mesmos.

Reforçando, na hora da compra, escolha o setor de sua preferência, e no dia do jogo siga para o portão exclusivo. Catracas de outros setores não aceitarão ingressos diferentes. Os valores são os mesmos em qualquer setor da alta”.

Alagoano de volta à TV Pajuçara – A TV Pajuçara/Record fechou acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF) para voltar com as transmissões dos jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas serão transmitidas de forma exclusiva na TV aberta para todo o estado de Alagoas.