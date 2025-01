Despedida e posses movimentam o TRT/Alagoas

Começa a vigorar a partir da próxima segunda-feira (20) o ato de aposentadoria da desembargadora Eliane Arôxa Barreto, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (AL), que foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2024.

Durante a sessão de despedida, a desembargadora receberá a toga que utilizou no decorrer de sua atividade no Pleno do Regional, bem como a Medalha da Ordem do Mérito Ministro Silvério Fernandes de Araújo Jorge, no Grau Grã-Cruz, como membro nato.

Já na próxima quarta-feira (22), em sessão administrativa extraordinária, os desembargadores Jasiel Ivo e Anne Helena Fischer Inojosa tomarão posse, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente do TRT da 19ª Região.

A solenidade festiva dos novos dirigentes da instituição está prevista para 21 de fevereiro, às 17 horas.