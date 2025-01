Dois anos depois, Damar Hamlin do Bills reflete sobre sua experiência de mudança de vida

THá dois anos, o safety do Buffalo Bills, Damar Hamlin, enfrentou um momento que mudou sua vida durante um jogo da NFL contra o Cincinnati Bengals. Ao enfrentar o receptor do Bengals, Tee Higgins, Hamlin sofreu uma parada cardíaca em campo, um evento chocante que se desenrolou ao vivo na televisão nacional. O impacto desencadeou uma condição rara conhecida como commotio cordis, em que um golpe repentino no peito perturba o ritmo cardíaco, levando à parada cardíaca.

As equipes de emergência rapidamente entraram em ação, reiniciando seu coração antes de levá-lo às pressas para um hospital próximo para cirurgia de emergência. Refletindo sobre aquela noite terrível, Hamlin declarou mais tarde: “Eu morri em rede nacional na frente do mundo“, destacando a gravidade da situação.

Hamlin do Bills respirando sozinho e se junta à equipe por meio de vídeo

Avançando até hoje, Hamlin fez um retorno inspirador ao campo como um titular do Buffalo Bill, que vai para os playoffsS. Nas redes sociais, ele expressou a sua gratidão pelo apoio esmagador que recebeu durante a sua recuperação, dizendo: “Eu gostaria que todos pudessem experimentar apenas um pouquinho da quantidade de amor que recebi.” Suas palavras ressoam profundamente, enfatizando a importância da comunidade e da conexão em tempos desafiadores.

Desde a sua recuperação, Hamlin transformou a sua experiência numa plataforma de mudança. Ele tem ativamente aumentou a conscientização sobre a importância do tratamento médico de emergênciadefendendo um melhor acesso aos desfibriladores nas escolas e promovendo o treinamento em RCP.

A poderosa mensagem de Hamlin sobre o amor e a vida

Esta defesa culminou num projeto de lei do Congresso que já foi sancionado pelo presidente Joe Biden. Os esforços de Hamlin vão além da legislação; ele também colaborou com o Associação Americana do Coração para espalhar a mensagem sobre RCP e seu potencial para salvar vidas.

Além de seu trabalho de defesa de direitos, Hamlin demonstrou notável resiliência em campo. Ele não só voltou a jogar, mas também se destacou, contribuindo significativamente para o sucesso da sua equipe. Ele compartilhou no Instagram: “Crescendo e não apenas voltando para mim, mas elevando todo o sistema!!“Esse sentimento reflete seu compromisso com o crescimento pessoal e com a elevação das pessoas ao seu redor.

A jornada de Hamlin é uma prova do poder da perseverança e da importância de valorizar a vida. Ele incentiva os outros a apreciar cada momento, afirmando: “A vida é um presente; certifique-se de aproveitar cada segundo demonstrando amor às pessoas que você ama e que amam você.” Através de suas ações e palavras, Damar Hamlin continua a inspirar muitos, lembrando a todos nós da força que vem da comunidade e da compaixão.