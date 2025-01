Drones auxiliam na localização de crianças perdidas em praias de Alagoas

O uso de drones pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) tem se mostrado uma ferramenta eficaz na localização de crianças perdidas em praias, oferecendo alívio rápido para pais e responsáveis.

No último final de semana, foram atendidos, somente na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, 7 casos de crianças perdidas. Um desses casos foi registrado em vídeo e mostrou a tecnologia desempenhando um papel crucial na reunião de uma família.

Assista ao vídeo publicado pelo Corpo de Bombeiros utilizando no link: https://youtube.com/shorts/OMcz4UKEKhI?si=vUdu4MCk9O-xR0yf

Durante a operação, bombeiros militares utilizaram um drone equipado com alto-falante para anunciar que uma criança perdida havia sido localizada e estava sob os cuidados da corporação no Posto de Guarda-Vidas. O anúncio aeronave atraiu a atenção da mãe, que, inicialmente, não havia percebido o desaparecimento do filho. Ao ouvir a mensagem, a mulher procurou a criança, e ao constatar que ela não estava por perto, dirigiu-se aos bombeiros, onde encontrou o filho em segurança no Posto.

O episódio mostra a importância da tecnologia nas ações do CBMAL. Os drones utilizados pela corporação são equipados com avançados recursos como câmeras térmicas, alto-falantes, lanternas táticas e outros dispositivos que potencializam as operações de busca e salvamento, vistorias e monitoramento. Essas ferramentas permitem uma atuação precisa em diferentes condições, seja durante o dia ou à noite, possibilitando respostas mais ágeis e eficientes em situações de emergência, ampliando a capacidade de atuação da corporação. Elas também contribuem significativamente para a eficiência das missões e para a segurança, não apenas dos alagoanos, mas também dos visitantes que frequentam as praias do estado.