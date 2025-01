Duas creches Cria abrem matrículas no Benedito Bentes a partir desta terça, 14

Atenção papais e mamães que moram no complexo habitacional Benedito Bentes! A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) inicia, a partir desta terça-feira (14), as matrículas para duas creches Cria na região. O procedimento acontece até sexta-feira (17), das 8h às 17h, nas respectivas unidades, que ficam na Avenida Benedito Bentes II, Rua B 38, próximo ao Ifal Campus Benedito Bentes. Ao todo, serão distribuídas 368 novas vagas, sendo 184 em cada uma das creches.

As vagas serão destinadas a crianças de dois a cinco anos de idade, sendo distribuídas igualmente nas duas creches, da seguinte forma: pela manhã, Creche M02 (2-3 anos) 32 vagas; Pré-Escola M03 e M04 (3-4 anos) 40 vagas; Pré-Escola M05 (4-5) 20 vagas. Já no turno vespertino, Creche T02 (2-3 anos) 32 vagas; Pré-Escola T03 (3-4 anos) 40 vagas; Pré-Escola T04 E T5 (4-5) 20 vagas, somando as 184 vagas em cada uma das creches.

Para efetuar as matrículas, pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos:

– Certidão de Nascimento (original e cópia);

– CPF do estudante (original e cópia);

– Comprovante do NIS; RG e CPF (original e cópia) do responsável legal;

– Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);

– Comprovante de residência atualizado (original e cópia);

– 2 fotos 3×4;

– Cartão de vacinação atualizado;

– Cartão do Programa Auxílio Brasil (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário;

– Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS (original e cópia);

– Histórico Médico, conforme Lei nº 7.788 de 22 de janeiro de 2016;

– Termo de autorização do uso da imagem do estudante assinado pelo responsável legal.

A superintendente de Rede da Seduc, Dileusa Costa, destaca o comprometimento do Governo do Estado com a oferta de uma educação de qualidade para as crianças alagoanas.

“O governador Paulo Dantas tem investido fortemente na construção e entrega de novas Creches Cria, que é o maior programa de construção de creches da história de Alagoas, com recursos estaduais. E a parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Primeira Infância reforça o compromisso do Estado de Alagoas com a efetividade do acesso à educação para todas as crianças alagoanas, buscando de modo contínuo o desenvolvimento de ações que potencializem essa garantia constitucional”, afirma Dileusa.