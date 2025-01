Dupla é presa suspeita de furtar caixa d’água e canos de loja no Centro de Maceió

Dois homens foram presos suspeitos de furtar uma caixa d’água e canos de uma loja no Centro de Maceió. O caso foi registrado na tarde desse domingo (12), por volta das 14h. As informações são da Polícia Militar de Alagoas.

De acordo com a PM, a dupla foi localizada perto da Praça dos Martírios com os objetos. Após a abordagem, os militares confirmaram com o responsável pelo videomonitoramento que eles seriam os autores do furto.

Ambos foram levados à Central de Flagrantes, no bairro do Tabuleiro do Martins. No entanto, apenas um deles ficou preso. Este tem passagens pela polícia por furto e receptação.

O outro suspeito, mesmo com a suposta confirmação dos PMs que registraram o fato, não foi identificado nas imagens da câmera de segurança e, por isso, foi liberado.

A reportagem não teve acesso ao vídeo referido no boletim de ocorrência.