Dupla é presa suspeita de sequestro no Agreste; vítima ainda não foi encontrada

Dois homens foram presos suspeitos de sequestrar uma pessoa no Centro de Arapiraca, Agreste de Alagoas. O caso aconteceu no começo da madrugada desta quinta-feira (16), próximo a uma igreja da região.

Toda ação foi gravada pelas câmeras de videomonitoramento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), mas as imagens não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar, o vídeo flagrou o momento em que a vítima é colocada dentro de um carro, modelo Volkswagen Gol, e levada embora. No local, os suspeitos deixaram uma moto. Um vigilante informou que conhecia o dono da motocicleta e entrou em contato com ele.

A pedido do dono, o vigilante retirou o veículo da rua e colocou em uma praça. Após a ligação, cerca de 20 minutos depois, os proprietários do carro e o da moto apareceram no local. Foi quando foram presos em flagrante por sequestro e cárcere privado e levados à Central de Polícia de Arapiraca.

Os militares realizaram buscas na ‘Ladeira do Claudionor’, no bairro Ouro Preto, onde os suspeitos afirmaram ter deixado a vítima, mas a pessoa não foi encontrada.

O carro foi achado na casa do suspeito e tinha marcas de sangue. Os veículos envolvidos no crime foram levados à delegacia, para realização dos procedimentos cabíveis.