Durante BBB, Belo fica com a ‘guarda’ dos cachorrinhos de Gracyanne Barbosa

Enquanto Gracyanne Barbosa está confinada no “Big Brother Brasil 25”, Belo está fazendo seu papel de pai de pet. O cantor está tomando conta dos cachorrinhos da ex-mulher. Belo compartilhou fotos com o golden retriever da musa fitness e comentou: “Meu amorzinho”. Depois ele apareceu com Kira, a pit bull da família.

Durante um bate-papo na casa, Diego Hypolito comentou que ama o cantor Belo, ex-marido de Gracyanne: “Sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo num nível…”. A musa fitness não se esquivou e logo disse: “Eu também amo. (…) Belo é muito incrível, fica tranquilo”.

Em outra conversa com Marcelo, ela fez elogios a Viviane Araujo. Após revelar que era salgueirense, o participante perguntou para a influenciadora quem era a musa da escola de samba. “Viviane, maravilhosa! Uma das rainhas que estão há mais tempo. Vocês vão vê-la desfilar”, disse Gracyanne.