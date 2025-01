Elefante avança contra multidão e mata homem em festival; vídeo

Um homem de 54 morreu nesta sexta-feira (10) depois de ser atacado por um elefante durante um festival na cidade de Tirur, no sudoeste da Índia. Ele chegou a ficar dois dias internado em uma unidade de terapia intensiva, mas não resistiu aos “graves ferimentos internos”, de acordo com o jornal local The Hindu.

A vítima foi identificada como Krishnan Kutty. Ele foi surpreendido pelo elefante, que avançou contra a multidão de forma súbita. O animal agarrou o homem pela perna, balançou-o de forma violenta e o arremessou para longe. O caso ocorreu à 1h de quarta-feira (8) no horário local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque.

Houve correria, e várias outras pessoas ficaram feridas nos tumultos, sendo que algumas foram pisoteadas, segundo o The Hindu.

O incidente motivou protestos e uma série de críticas. A organização que atua com direitos humanos National Forum for People’s Rights exigiu a abertura de investigações e o pagamento de indenização à família da vítima. Já o secretário da Heritage Animal Task Force, V.K. Venkitachalam, que trabalha pelo bem-estar de animais, disse que houve “violações flagrantes” das normas estabelecidas pelo Departamento Estadual de Florestas e Vida Selvagem, ainda segundo a publicação indiana.

Autoridades exigiram a produção de um relatório com informações sobre as permissões solicitadas pelo comitê organizador, as aprovações concedidas e as condições impostas para o uso de elefantes no evento.