Emprega Jovem inscreve candidatos nesta terça-feira (14), no Auditório do Senai

Nesta terça-feira (14), centenas de pessoas foram ao Auditório do Senai, localizado na rua Pedro Américo, no bairro do Poço, garantir uma das 645 vagas em cursos técnicos através da 11° edição do Programa Emprega Jovem.

Mais de cinco mil jovens já foram capacitados na capital alagoana através da iniciativa da Prefeitura de Maceió com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os interessados podem se inscrever em cursos de Operador de Computador, Costureiro Industrial do Vestuário, Assistente Administrativo, entre outros.

Para muitos, o programa é a chance de obter uma qualificação profissional gratuita, impulsionando a entrada no mercado de trabalho. “Eu fiquei sabendo do Emprega Jovem pela Internet. Eu ia fazer um curso pago, mas, como a prefeitura está ofertando, não deixei passar essa oportunidade”, afirma Sandra Santos, 39 anos.

As inscrições para os cursos aconteciam por ordem de chegada, com primeiro atendimento às 8h. Com o intuito de garantir uma vaga para ela e seu filho, Sandra chegou ao Senai no domingo. “Estou muito ansiosa e animada para que as aulas comecem. Estou aqui para mim e para meu filho”, afirma.

Ana Luiza Alves tem apenas 16 anos, mas já se preocupa com o seu futuro profissional. Através do programa ela já concluiu os cursos de Operador de Computador e Assistente Administrativo. Sobre sua experiência, ela relembra: “os professores são muito educados, eu aprendi muito nos dois cursos que eu fiz”.

Nesta terça, ela foi ao auditório em busca de uma vaga no curso de Assistente de Recursos Humanos. “Estou ansiosa para começar. Em breve terei 18 anos e ter um curso do Senai no meu currículo vai ser ótimo. E o aprendizado também!” , compartilha.

O Programa Emprega Jovem é realizado através da Secretaria Extraordinária da Juventude e Lazer (SEJL), que trabalha em prol da oferta de cursos que ajudem na inclusão dos jovens maceioenses no mercado de trabalho, especialmente os que estão em vulnerabilidade social.