Estande da Secretaria de Saúde de Penedo realizou 71 atendimentos durante Festa do Bom Jesus

Apesar do incidente sem feridos durante a forte chuva de sábado (11) que gerou o cancelamento dos shows na Arena Sinimbu, o estande instalado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Penedo funcionou durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo.

Da primeira noite do evento (quinta-feira, 09) que atrai milhares de pessoas até a suspensão do atendimento devido aos danos causados pelo temporal, foram realizados 71 atendimentos no estande da SMS.

Com enfermeiras, socorrista do SAMU e ambulâncias, as equipes de saúde estiveram disponíveis para prestar serviços de urgência e emergência à população. Entre os pacientes, o diagnóstico mais comum foi de intoxicação alcoólica, somando 31 atendimentos.

Os casos mais graves totalizaram oito encaminhamentos pelo SAMU, todos removidos para UPA porque os pacientes necessitaram de um atendimento mais completo e especializado. Os outros atendimentos foram para casos de mal-estar, tontura, crise nervosa, lombalgia e mialgia.