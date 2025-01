EUA enfrentam ceticismo europeu em última tentativa de apreender US$ 300 bilhões em ativos russos para alavancar a Ucrânia

CNN

Faltando poucos dias para entregar as chaves ao governo dos EUA, a administração Biden está a fazer um último esforço para confiscar centenas de milhares de milhões de dólares em activos russos como futura alavanca de negociação para a Ucrânia, de acordo com dois altos funcionários da administração.

Os principais assessores de Biden têm trabalhado para convencer os parceiros europeus a apoiarem a transferência de cerca de 300 mil milhões de dólares de dinheiro russo para uma nova conta de garantia que seria libertada apenas como parte de um acordo de paz. O dinheiro pertence ao Banco Central Russo e foi inicialmente congelado há três anos, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

A maior parte desse dinheiro ainda está detido em bancos europeus, embora uma fracção permaneça em bancos sediados nos EUA.

A apreensão dos bens significaria enviar uma mensagem simples a Moscovo, disse um alto funcionário da administração à CNN: “Se quiser o seu dinheiro de volta, terá de vir falar”.

Altos funcionários de Biden consultaram estreitamente sobre a ideia a equipe de segurança nacional do presidente eleito Donald Trump, incluindo o senador Marco Rubio, seu secretário de Estado designado, e o deputado Mike Waltz, escolhido para conselheiro de segurança nacional.

O lado de Trump, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, é geralmente favorável à estratégia, acreditando que o dinheiro apreendido poderia dar à Rússia um novo incentivo para se sentar à mesa de negociações, com Trump a querer ver um fim rápido para uma guerra que ele acredita ter já demorou muito.

Os europeus, no entanto, não estão tão entusiasmados com a ideia e levantaram preocupações sobre a violação do direito internacional se os bancos confiscarem imediatamente o dinheiro da Rússia.

Durante mais de um ano, as autoridades norte-americanas trabalharam para atenuar essas preocupações e encontrar uma forma de utilizar o dinheiro russo congelado de uma forma que pudesse beneficiar a Ucrânia. Num acordo que foi visto como um compromisso, os países do G-7 concordaram no ano passado em utilizar os juros acumulados dos investimentos congelados, que geram um retorno anual de cerca de 5 mil milhões de dólares, como um empréstimo à Ucrânia.

O empréstimo resultante de US$ 50 bilhões seria pago pelos lucros dos investimentos ao longo de uma década.

A poucos dias da transição de poder em Washington, os europeus continuam céticos quanto ao confisco do princípio do dinheiro russo congelado, disseram fontes à CNN, tornando altamente improvável que qualquer acordo seja fechado antes de Trump assumir o cargo.

Altos funcionários dos EUA sugeriram que Friedrich Merz, o líder do partido União Democrata Cristã da Alemanha que está prestes a tornar-se chanceler, está aberto à ideia de prosseguir a estratégia – mas ainda não tomou posse.

O presidente Joe Biden esperava discutir a questão com os líderes italianos e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma reunião em Roma esta semana, que os EUA cancelaram quando o incêndio mais destrutivo da história de Los Angeles assolou a cidade. Biden conversou por telefone com Zelensky na última sexta-feira. Não está claro se o tema do dinheiro russo surgiu.

A Casa Branca há muito que apoia a utilização dos 300 mil milhões de dólares em dinheiro russo congelado para financiar a reconstrução da Ucrânia e aumentar a alavancagem da Ucrânia. Em reuniões recentes, Biden abordou pessoalmente o tema com os líderes do G-7, disse um funcionário da Casa Branca.

Nas últimas semanas, a equipa de Biden procurou outras formas de reforçar a posição da Ucrânia no campo de batalha e o seu balanço antes da tomada de posse de Trump. Os EUA anunciaram na semana passada novas sanções a navios secretos que transportam energia russa. Isto ocorreu um dia depois de a Casa Branca ter anunciado que enviaria uma parcela final de 500 milhões de dólares em armas, elevando o montante total da ajuda de segurança à Ucrânia para mais de 65 mil milhões de dólares.

Os responsáveis ​​de Biden sublinharam que querem deixar a administração Trump com a mão mais forte possível sobre a Ucrânia.

Falando numa conferência de imprensa em Paris na semana passada, o Secretário de Estado Antony Blinken sublinhou novamente que a administração cessante quer ter a certeza de que, se a administração Trump decidir negociar, o fará a partir de uma “posição de força e que o Presidente Trump poderia conseguir o acordo mais forte possível.”

Trump expressou repetidamente o seu desejo de encerrar rapidamente a guerra. Blinken reconheceu que “estamos num ponto no próximo ano em que pode ser que as partes optem por negociar”.

Embora a administração Biden tenha se apressado em usar o máximo de dinheiro autorizado pelo Congresso para enviar à Ucrânia, não terá sido capaz de desembolsar tudo antes que seu mandato expire na próxima semana. Haverá “pouco menos de 4 mil milhões de dólares” em financiamento da Autoridade de Retirada Presidencial que passará da administração cessante de Biden para a nova administração de Trump para financiar ajuda à Ucrânia, de acordo com um porta-voz do Departamento de Defesa.

Quanto ao programa de empréstimos do G-7, os EUA comprometeram-se com 20 mil milhões de dólares e entregaram a sua parte ao Banco Mundial em Dezembro. Mas apenas mil milhões de dólares foram desembolsados, sendo que o restante será desembolsado de acordo com o calendário do Banco Mundial, segundo responsáveis ​​ucranianos. Até que ponto a administração Trump poderá tentar recuperar o restante se não for entregue é motivo de preocupação entre as autoridades ucranianas.

O Kremlin classificou a transferência de mil milhões de dólares como roubo e criticou repetidamente o congelamento dos seus activos.

“Este dinheiro foi-nos roubado e o bloqueio dos nossos bens é absolutamente ilegal, violando todas as normas e regras”, disse o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, aos jornalistas no mês passado.

Numa entrevista recente, Zelensky disse que disse a Trump para, em vez disso, dar-lhes os 300 mil milhões de dólares em activos russos congelados para consolidar a força dos militares ucranianos como uma espécie de garantia de segurança que a Ucrânia iria querer para concordar em acabar com a guerra.

“Pegue o dinheiro que precisamos para a nossa produção interior e compraremos todas as armas dos Estados Unidos”, disse Zelensky. “Não precisamos de presentes dos Estados Unidos. Será muito bom para a sua indústria, para os Estados Unidos. Vamos colocar dinheiro lá. Dinheiro russo, não ucraniano, não europeu.”