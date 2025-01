Ex-analista da CIA se declara culpado de vazamento de documentos confidenciais sobre os planos de Israel para atacar o Irã

CNN

Um ex-analista da CIA se declarou culpado de vazar documentos confidenciais sobre os preparativos de Israel para atacar o Irã no final do ano passado, segundo o Departamento de Justiça.

Asif William Rahman trabalhava para a CIA desde 2016 e possuía uma autorização de segurança ultrassecreta com acesso a informações confidenciais compartimentadas, algumas das informações mais confidenciais dentro do governo dos EUA.

A partir da primavera de 2024, o Departamento de Justiça disse que Rahman acessou e imprimiu repetidamente informações confidenciais, levando-as para sua casa e alterando-as na tentativa de ocultar a sua fonte. Rahman então compartilhou as informações ultrassecretas com várias pessoas que não estavam autorizadas a recebê-las, disse o departamento.

“Senhor. As ações de Rahman colocaram vidas em risco, minaram as relações externas dos EUA e comprometeram a nossa capacidade de recolher informações vitais no futuro”, disse Jessica Aber, procuradora dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.

A CNN pediu comentários ao advogado de Rahman.

Documentos de Outubro de 2024 que mostram os preparativos de Israel para atacar o Irão foram finalmente publicados nas redes sociais. Os dois documentos foram marcados como ultrassecretos e tinham marcações indicando que deveriam ser vistos apenas pelos EUA e seus aliados dos “Cinco Olhos” – Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido.

Na altura, Israel estava a preparar-se para responder a um grande ataque de mísseis balísticos iranianos em 1 de Outubro, que envolveu mais de 200 mísseis balísticos lançados contra alvos em todo Israel.

A fuga de documentos foi uma rara ocasião que expôs a espionagem dos EUA sobre os seus próprios aliados, e arriscou prejudicar as relações entre os EUA e Israel numa altura em que a administração Biden tentava pressionar Israel a limitar as suas operações militares em Gaza e no estrangeiro.

À medida que os documentos foram partilhados publicamente, o Departamento de Justiça disse que Rahman apagou e editou entradas de diário para tentar esconder as suas opiniões pessoais e encobrir os seus rastos. O departamento afirma que Rahman também destruiu vários dispositivos eletrônicos, incluindo um telefone celular pessoal e um roteador de internet que ele usava para enviar informações confidenciais e fotos de documentos confidenciais.