Ex-empregador do Eagles Fan critica comentários ‘idiotas e idiotas’ e condena reação nas mídias sociais

O torcedor dos Eagles que repreendeu uma torcedora dos Packers na Filadélfia está oficialmente desempregado… com o agora ex-empregador dos cabeças quentes denunciando seu comportamento… ao mesmo tempo em que critica pessoas que destruíram seus negócios online!

TMZ Esportes conversou com os cofundadores da BCT Partners Lawrence Hibbert dar Dr.. Randal Pinkett – que apareceu na 4ª temporada de O Aprendiz – que bateu no ex-gerente de projeto Ryan Caldwell por suas ações em um vídeo agora viral, onde ele chamou o torcedor do Green Bay de “idiota feio e idiota”.