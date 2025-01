Ex-Flamengo acerta rescisão e fica perto de retorno ao Brasil

Ex-Flamengo, o volante Cuéllar está próximo de voltar ao futebol brasileiro. Segundo o técnico do Al-Shabab, Fatih Terim, ele rescindiu com o clube da Arábia Saudita.

– Gustavo Cuéllar está deixando o clube após acertar a rescisão contratual. Estou muito feliz por tê-lo conhecido e por tê-lo visto em ação – destacou o técnico em coletiva nesta segunda-feira (13).

A rescisão foi acertada após um acordo no último domingo (13). O jogador aguarda apenas a aprovação do rompimento do contrato pela Liga Saudita. A expectativa é que saia ainda nesta segunda.

O Grêmio deve ser o novo destino para Cuéllar. Segundo o ge, o Tricolor já tem um acordo com o atleta.

O colombiano chega com ritmo de jogo e deve participar da pré-temporada do Grêmio. Ele entrou em campo no último domingo (10).