Ex-lutadora do UFC Paige VanZant anuncia retorno ao MMA, assinando com nova promoção da GFL

Paige VanZant afirma que está voltando ao MMA, e fará isso na mais nova promoção do esporte.

Em seu podcast Uma história de amor incrível com seu marido e colega lutador Austin Vanderford, VanZant revelou que assinou contrato com a GFL – a mais nova promoção do esporte que está gastando uma quantia incrível de dinheiro para causar um grande impacto.

“Eles estão escolhendo qualquer pessoa que tenha um nome neste esporte e que seja um agente livre”, disse VanZant. “Eles me ofereceram um contrato e eu disse que sim.”

VanZant espera disputar o GFL em 2025, que será sua primeira luta de MMA em quase cinco anos. O jogador de 30 anos fez uma sequência de nove lutas no UFC, indo de 5 a 4. VanZant perdeu três de suas últimas quatro lutas no octógono, incluindo derrotas para Michelle Waterson-Gomez e Amanda Ribas.

Depois de se tornar um agente livre, VanZant assinou um grande contrato com o BKFC, onde foi 0-2 com derrotas por decisão para Grã-Bretanha Hart e Rachael Ostovich, antes de lutar pela promoção Misfits Boxing e Dana White’s Power Slap.

A GFL contratou lutadores como Gegard Mousasi, Frank Mir e até Wanderlei Silva, e depois de conversar com vários lutadores do American Top Team que estão atualmente no elenco, parecia uma escolha perfeita para VanZant.

“Acho que esta é a oportunidade perfeita porque não necessariamente saí do MMA”, explicou VanZant. “Definitivamente não saí do MMA porque não era apaixonado por isso, mas quando me tornei agente livre fora do UFC, a maior oferta que me apareceu foi [from BKFC]. Foram eles. Eles me apresentaram a melhor oferta e foi emocionante, novo e realmente despertou meu interesse.

“Não que eu não quisesse lutar pelo Bellator, ou tive alguns outros [who offered me a deal]mas para mim, não é aí que está minha história, para onde eu queria levá-la. E eu pensei, ‘Não, eu quero tentar essa coisa de boxe com os nós dos dedos’, e eu simplesmente adorei. …

“Agora existe essa nova organização de promoção de MMA que realmente me deixou muito animado para lutar por eles.”