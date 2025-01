Festa do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo é cenário para quatro produções cinematográficas

Além da fé, tradição, devoção, cultura e fortalecimento do turismo, o maior evento popular do calendário anual de Penedo e do Baixo São Francisco também incentiva a economia criativa.

Durante a 141ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, os tradicionais festejos do povo ribeirinho emprestaram toda a sua riqueza para quatro produções cinematográficas.

A Cidade Criativa do Cinema na rede mundial da Unesco teve locações do longa-metragem Frames de uma Promessa, de Igor Machado; e dos curtas Andor, de Bertrand Lira (Paraíba); Sexo Nosso de Cada Dia, de Francisco Glauter (São Paulo); e O Filme do Filme do Filme, de Sérgio Onofre (Alagoas).

Vale ressaltar que os curtas-metragens citados fazem parte do Cinema no Meio do Mundo (CiMM Convida), projeto que em sua edição atual tem Penedo como cidade-cenário das produções dos cineastas convidados, todas com apoio da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (Seturec).

“Estamos aqui, na grandiosa e linda festa do Bom Jesus dos Navegantes, e aproveitamos esse cenário incrível de religiosidade para produzir três curtas-metragens. E como Cidade Criativa do Cinema, Penedo pode receber e articular essa demanda audiovisual”, explica Nivaldo Rodrigues, produtor de Projetos do CiMM Convida.

O longa Frames de Uma Promessa também utiliza a tradicional procissão fluvial e terrestre do Bom Jesus dos Navegantes como cenário, além de pontos turísticos culturais e históricos, a exemplo do Museu Casa do Penedo.

“Gravar no Museu Casa do Penedo me deixa muito feliz pois o equipamento tem um acervo que traz uma memória que conecta com o objetivo do filme, que é o de restaurar a produção A Promessa, feita pelo meu tio e um grupo de amigos nos anos 70. Gravamos também na Festa de Bom Jesus dos Navegantes, quando também aconteciam os festivais de cinema de antigamente. É um filme sobre afetos, registros e memórias”, disse Igor Machado, diretor.

Também em Penedo, o início das gravações do longa Frames de Uma Promessa se deu em novembro do ano passado, quando foi utilizado como cenário o Circuito Penedo de Cinema e pontos do Centro Histórico, entre o antigo Cine São Francisco, espaço recuperado e adaptado para funcionar como centro de convenções da cidade.

“Penedo se consolida como um destino cinematográfico de destaque, com produções audiovisuais que escolheram a cidade como cenário. Essa escolha não apenas destaca a beleza natural e cultural da região, mas, também, impulsiona o turismo local e a economia, promovendo o desenvolvimento da comunidade”, afirma Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da Seturec Penedo.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social midia Seturec Penedo

Edição Secom Prefeitura de Penedo

Fotos Still Gabriela Bulhões