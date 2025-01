Flick: “Ganhar a Supertaça seria muito importante para nós”

Flick deu a entender que o Barça vai manter a táctica do fora-de-jogo e considerou “muito bom” conquistar um troféu que Ancelotti também considerou de “grande valor”.

Hansi Flick e Carlo Ancelotti concordaram em dar valor a uma Supertaça que Barcelona e Real Madrid disputarão no domingo em Jeddah para definir o primeiro título da temporada no futebol espanhol, que seria o terceiro do percurso para o Real Madrid (depois do Europeu Supertaça e Taça Intercontinental) e a estreia como jogador do Barça do treinador alemão, que revelou a “entusiasmo” com que a sua equipa encara a final.

“Vencer a Supertaça seria muito importante para nós. É um clássico e vencer nos daria mais confiança para o resto da temporada”, disse Flick, percebendo que para conseguir isso seu time terá que melhorar em relação à semifinal contra Atlético. “Jogamos contra uma das melhores equipes do mundo e devemos dar o nosso melhor. E isso significa melhorar em relação ao jogo contra o Athletic porque cometemos erros e devemos minimizá-los ao máximo”, alertou.

“Vamos fazer bem, muito bem”, proclamou Ancelotti, que destacou o valor que dá ao troféu, “É de grande valor”, lembrando que ganhá-lo é um excelente ponto de partida “porque quando ganhamos a Supertaça a temporada acaba sendo boa, vencer a Liga e a Liga dos Campeões. Este é um jogo que dá muito impulso para continuar bem”.

Dani Olmo “pode ​​jogar, claro. Está muito satisfeito e feliz por regressar à equipa”, explicou Flick, sem saber se manterá Szczesny na baliza ou apostará no regresso de Iñaki Peña. “Nunca sei a escalação e também não vou fazê-lo agora. Szczesny vem de dois bons jogos e Iñaki vem de uma temporada fantástica. São todos profissionais e preparados”, concordou o alemão, sem negar o questões de pontualidade e admitir que “é a terceira vez que estou atrasado” sem maiores explicações.

No sentido da equipa e da escalação, deu a entender a continuidade de Gavi em relação à entrada de Olmo no onze inicial porque, destacou: “Gavi teve um desempenho de alto nível no último jogo e ainda não terminei de decidir, mas embora não tenha Não tenho 100% de certeza de que Gavi jogará.”

“Joguei e fui treinador em muitas finais e sei que como treinador é preciso preparar estes jogos de uma forma especial; isso é o mais importante”, admitiu o treinador do Barça, reconhecendo que um Clássico é especial e “ um grande jogo em todas as partidas.” sentidos”.

“Digo à equipa que há barulho de fora e que devemos ser tão coesos como somos fortes e tranquilos porque estamos a fazer uma grande temporada embora neste momento não tenhamos alcançado os pontos que queríamos”, defendeu, afirmando que a partir de agora “podemos fazer melhor e para isso devemos aprender com os erros cometidos”.

“Jogámos muito bem no Clássico de Madrid, estivemos muito bem e não há razão para mudar o estilo de jogo”, anunciou Flick quando questionado sobre o risco de impedimento, proclamando que o mais importante na sua ideia é “ jogar em equipe, sabendo que todos devem contribuir.

Evitando entrar em polêmica pela presença de Vinícius após receber uma sanção menor do que o esperado, o técnico do Barça ainda afirmou que a presença do brasileiro é “boa”. “Essa não foi uma decisão minha… Para mim é bom tê-lo na Supertaça; é bom que ele esteja aqui porque é bom que os melhores estejam aqui”, resumiu.