Foto: Roman Kopylov sofreu um corte horrível durante a vitória por nocaute sobre Chris Curtis no UFC Vegas 101

Roman Kopylov conquistou uma vitória impressionante, embora um tanto polêmica, sobre Chris Curtis no UFC Vegas 101, mas não saiu sem adicionar uma nova cicatriz à sua coleção.

Embora ele tenha nocauteado com um chute na cabeça faltando apenas um segundo para o final da luta, Kopylov teve que lutar contra algumas adversidades depois que Curtis abriu um corte feio no olho que fez com que o sangue escorresse pelo rosto.

Só depois é que o dano total foi revelado com o CEO do UFC, Dana White, postando uma foto de antes e depois mostrando o corte no olho de Kopylov e depois com os pontos usados ​​para fechar o ferimento. O CEO do UFC, Dana White, postou as fotos do corte de Kopylov e das consequências em seu Instagram no sábado.

Claro, Kopylov certamente prefere voltar para casa com um corte no olho, mas com uma vitória em seu histórico depois de aplicar muitos castigos no terceiro round, antes de ser paralisado no final da luta.

A batalha de ida e volta terminou com Kopylov machucando Curtis com um soco, mas depois desbloqueando um chute na cabeça que derrubou o veterano peso médio na tela. Kopylov imediatamente se virou e foi embora e com Curtis claramente atordoado pelo chute na cabeça, o árbitro decidiu interromper a luta faltando um segundo para o fim do relógio.

Curtis então protestou contra a paralisação, mas o estrago já estava feito.

Se há algum prêmio de consolação, é que tanto Kopylov quanto Curtis estão voltando para casa com US$ 50 mil extras depois de ganharem o prêmio de Luta da Noite no UFC Vegas 101.