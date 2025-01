Frontier diz que Khabib Nurmagomedov ignorou comissário de bordo, lenda do MMA nega

A Frontier Airlines está convencida de que NÃO estava errada quando expulsou a lenda do UFC Khabib Nurmagomedov de um vôo neste fim de semana… alegando que o caça 29-0 ignorou as instruções de um comissário de bordo antes da decolagem.

Falamos com o empresário de Khabib, Ali Abdelaziz que nos contou que a versão da história de Frontier é ficção, acrescentando que seu cliente insiste que deixou claro que era perfeitamente capaz de ajudar se as coisas dessem errado.

“A senhora que vem até mim com perguntas foi muito rude desde o início, embora eu fale um inglês muito decente e possa entender tudo e tenha concordado em ajudar, ela ainda insiste em me tirar do meu lugar. , nacional ou outro, não tenho certeza”, explicou Nurmagomedov no domingo.