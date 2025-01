Funcionários federais editam silenciosamente as descrições de cargos para proteger as funções do escrutínio DOGE

Nova Iorque

CNN

–



Enquanto a administração do presidente eleito Donald Trump se prepara para assumir Washington, alguns funcionários federais estão a mudar discretamente a linguagem das descrições de cargos e das avaliações de desempenho, num esforço para proteger cargos e funções governamentais críticas face ao chamado Departamento de Eficiência Governamental.

O bilionário da tecnologia Elon Musk e o empresário Vivek Ramaswamy, que Trump contratou para liderar a iniciativa externa, disseram que planejam recomendar a redução da força de trabalho federal, o corte do orçamento anual do governo em pelo menos US$ 1 trilhão e a redução das regulamentações.

Antes da implantação da iniciativa, cinco fontes familiarizadas com o esforço, incluindo funcionários seniores de várias agências, disseram à CNN que alguns trabalhadores estão removendo menções à tomada de decisões “políticas” e termos relacionados a programas de diversidade de descrições escritas de cargos, deveres e desempenho. revisões para proteger as funções de possíveis cortes.

“As pessoas estão definitivamente reimaginando como comunicar o que fizeram e fazem para tentar escapar do escrutínio”, disse um funcionário federal à CNN.

Mesmo entre aqueles que apoiam os esforços para simplificar o governo e torná-lo mais eficiente, alguns temem que o esforço seja descuidado. Uma preocupação entre os funcionários federais é que o DOGE sugerirá cortes usando uma “machadinha, não um bisturi” e utilizará inteligência artificial para direcionar palavras-chave nas descrições de cargos sem estudar cuidadosamente as funções, disseram alguns.

O DOGE não tem qualquer poder direto para fazer cortes de gastos, mudanças regulatórias ou outras medidas – essa autoridade pertence ao Congresso – embora tenha sido demonstrado que os comentários de Musk têm peso para os legisladores. Embora o esforço DOGE exista fora do governo e provavelmente forneça recomendações, Musk deverá ter um escritório dentro da Casa Branca.

Representantes do DOGE, Musk e Ramaswamy não responderam aos pedidos de comentários da CNN.

Os funcionários com quem a CNN conversou disseram que as medidas não faziam parte de um esforço maior e coordenado entre as agências. Em vez disso, os gestores de algumas agências estão a assumir a responsabilidade – alguns ao abrigo da directiva dos principais nomeados da agência – de salvaguardar posições e políticas. Embora alguns estejam preocupados com a perda de seus empregos e meios de subsistência, vários funcionários disseram à CNN que também estavam tentando proteger funções críticas para o funcionamento de uma agência.

O presidente eleito Donald Trump, que ridicularizou os funcionários públicos como agentes do “estado profundo”, prometeu durante a campanha restabelecer uma ordem executiva de 2020 conhecida como Anexo F, que criou uma nova categoria de trabalho para funcionários federais em cargos relacionados com políticas. A ordem removeu grande parte das proteções federais para funcionários públicos, facilitando a demissão de trabalhadores. O presidente Joe Biden cancelou posteriormente o pedido logo após assumir o cargo.

Antes da possível reintegração da ordem, um funcionário sênior disse que foi aconselhado pelo “front office” de sua agência a editar “qualquer descrição de cargo que mencionasse a política”.

“Os gerentes poderiam optar por ajustar discretamente a descrição do cargo de um funcionário de carreira para que a funcionalidade do cargo permanecesse a mesma, mas diriam ‘fornecer orientação’ em vez de ‘fornecer orientação política’”, disse o funcionário à CNN. “Isso faz com que o seu papel pareça menos político e orientado para a política.”

Outros funcionários federais disseram que havia mais foco na edição de qualquer coisa relacionada aos esforços dos programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), que se tornaram um bicho-papão de direita que Musk prometeu expurgar do governo.

Outro funcionário de uma agência diferente disse que desde o dia das eleições, mais pessoas pararam de usar termos DEI em avaliações de desempenho e em processos de contratação.

Uma pessoa familiarizada com o esforço disse que alguns funcionários federais temem que isso possa significar que funções que não têm nada a ver com as políticas do DEI também serão visadas. Por exemplo, a pessoa disse que os funcionários podem editar as descrições de cargos para funções financeiras que usam as palavras “capital próprio” ou “diversificação”, mesmo que não tenham nada a ver com programas de DEI. O medo, disse a pessoa, é que o novo governo tente cortar qualquer coisa com esses chavões sem olhar atentamente para o contexto.

Jason Briefel, chefe de assuntos políticos e legislativos da Senior Executive Association, que representa milhares dos membros mais graduados do governo federal, confirmou à CNN que alguns indivíduos em agências federais estão fazendo edições em torno de questões como as políticas da DEI.

“Está em linha com o que muitas organizações e o sector privado estão a fazer, mudando as palavras que usam”, disse Briefel.