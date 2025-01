Gilberto Mora, o garoto de 16 anos que Aguirre estreou na América do Sul

A grande promessa dos Xolos tornou-se o jogador mais jovem a estrear na seleção principal mexicana

Juan Carlos Osório ele colocou na vitrine e Javier ‘Vasco’ Aguirre ele pegou. Esse é o caso Gilberto Moraum garoto de 16 anos, que em vez de jogar videogame ou brigar com sua ‘palomilla’, hábitos típicos de sua idade, se tornou o jogador mais jovem a estrear no Seleção Mexicana.

Osórioex-técnico do Seleção Mexicana e técnico Xolos de Tijuanaquebrou o Liga MX com a estreia de um garoto de 15 anos, filho do ex-jogador do Jaguares de Chiapas, Gilberto Mora. O menino de um metro e 64 centímetros de altura chamou a atenção pela pequena corpulência e pelo rosto ainda infantil, em sua apresentação no circuito mais alto, no dia 18 de agosto de 2024.

Em Porto Alegreo time juvenil Apenas Ele se tornou o jogador de futebol mais jovem a jogar no Seleção Mexicanaestreando aos 16 anos, três meses e dois dias, à frente de jogadores como Armando Manzoque estreou aos 17 anos com três meses e três dias, e Rafael Márquezque foi apresentado México aos 17 anos, 11 meses e três dias.

Em Apenas Eles garantem que “Gil é inteligente, sabe que não pode competir fisicamente e usa sua habilidade com a bola para disputar a Primeira Divisão”, revelou um integrante da comissão técnica da equipe de Tijuana. O garoto acabou disputando 16 partidas, com um gol e uma assistência, o que não só surpreendeu o Liga MXmas também provocou convites de seleções europeias, como o Feyenoord da Holanda, para treinar alguns dias ao mais alto nível.

Mora estreou aos 16 anos na seleção mexicana. Imago7

Gil Mora foi uma solução para Javier Aguirre. Dado o revés dos donos das equipes do Liga MXque haviam prometido emprestar ao Seleção Mexicana jogadores para a turnê da Argentina e do Brasil e depois colocaram limitações, o ‘Vasco’ Ele teve que examinar ao máximo cada um dos times de futebol mexicanos e aí apareceu o garoto de 16 anos.

Numa lista repleta de surpresas, a maior foi a de Gilberto Mora. A ligação foi feita primeiro aos pais, já que o menor precisa da autorização dos pais para viajar para fora do país, e depois o jovem jogador do Xolos de Tijuana Ele descobriu que teria a oportunidade de jogar contra o Inter Porto Alegre sim Rio da Prata.

Javier Aguirre enviado para Gil Mora entrou em campo nos últimos minutos contra o Inter de Porto Alegre. Ele ‘Vasco’velho cachorro do mar, sabe que é preciso aproveitar as oportunidades, porque “o trem passa, você sobe e aí você aproveita”.