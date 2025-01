Governador do DF lamenta morte de PM em incêndio de hotel na Pajuçara e garante apoio à família

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, usou as redes sociais para publicar uma mensagem em homenagem ao policial militar de Brasília, que morreu durante um incêndio em um hotel no bairro de Pajuçara, parte baixa de Maceió. O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16).

Adriano Damásio Lopes, de 44 anos, veio a Maceió para passar uma semana de férias com a esposa Estefanie Fernandes, a filha dele de 10 anos e a sogra, Eliene. A família iria retornar hoje para terra natal, após encerrar o período de descanso com “chave de ouro” na noite de ontem, segundo contou a mãe da esposa da vítima.

O PM ajudou no socorro das vítimas, mas, como estava sem equipamento de proteção individual (EPI), desmaiou por ter inalado muita fumaça. Ele foi encontrado desmaiado pelos bombeiros, que acionaram o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e foi levado ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu.

Ibaneis garantiu “todo apoio necessário” à família da vítima. “Em breve, estaremos publicando esse ato de bravura feito pelo nosso querido policial militar. Então fica aí esse registro e já foi pedido à comandante, Ana Paula, que dê toda assistência à família e que providencie o mais rápido possível o traslado do corpo”, disse em vídeo.

Na legenda, o chefe do Executivo do DF lamentou o falecimento e disse que Adriano “agiu com destemor e heroísmo, honrando a instituição a qual pertencia e deixando um legado de humanidade que será eternamente lembrado”.

Veja o post abaixo: