Governo de Alagoas anuncia novo voo direto entre Córdoba e Maceió

Alagoas terá um novo internacional entre Córdoba, na Argentina, e Maceió. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Dantas ao lado da secretária de Estado de Turismo (Setur), Bárbara Braga. A iniciativa foi firmada por meio de uma parceria com a companhia aérea Fly Bondi. A novidade vai aquecer a economia com um incremento de cerca de R$ 13 milhões, que serão injetados pelos mais de dois mil turistas estrangeiros que visitarão Alagoas.

Paulo frisou a vocação do turismo alagoano e a importância desse segmento para o crescimento do estado. “O turismo é o protagonista do nosso desenvolvimento econômico. Diante desse cenário, o turismo é uma grande prioridade de investimentos do Governo de Alagoas. Vale destacar que tudo que foi feito no turismo ou em qualquer outra área, tem resultado em ganhos para a economia do estado, a exemplo do que acontecerá com esses voos entre Maceió e Córdoba”, disse.

Esta será a primeira vez que a região Nordeste recebe uma conexão da companhia aérea Flybondi. “Esta é uma grande conquista do nosso destino turístico e da nossa atual gestão. Serão 11 rotações, que vão promover o desenvolvimento econômico e proporcionar a geração de emprego e renda. E tudo isso é fruto de investimentos feitos pelo governador Paulo Dantas no segmento do turismo alagoano. Desde 2017 não acontecia essa conexão direta”, destacou Bárbara.

Para atender esses voos, a secretária da Setur disse que no ano passado 2,5 mil agentes de viagens argentinos foram capacitados. “Importante mencionar que nessa alta temporada, temos duas operações em parceria com a Gol, do mercado de Buenos Aires. Mas o mercado cordobês é mais um investimento do governo estadual para ampliar o nosso mercado estrangeiro, chegando a Maceió”, explicou a secretária.

Bárbara afirmou ainda que esses voos vão atrair turistas das cidades próximas de Córdoba, a exemplo Rosário, Santa Fé e Tucumã. “Esses lugares vizinhos a Córdoba dispõem de público com bastante interesse em nossos produtos e onde realizamos, em 2024, diversas ações de promoção de destino”, frisou. Em novembro de 2024, o Governo de Alagoas esteve presente no Workshop da ACAV (Associação Cordobesa de Agência de Viagens) para lançar e divulgar esse novo voo.

Segundo a Aena Brasil, de janeiro a outubro de 2024, o aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares registrou a movimentação de 15.083 passageiros provenientes da Argentina, em voo que chega semanalmente de Buenos Aires.