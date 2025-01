Haaland e seu contrato: Avaliamos os acordos mais longos do futebol

O avançado de 24 anos não seria o primeiro jogador de futebol a arrepender-se de ter assinado um contrato tão longo, nem será o último.

Erling Haaland assinou um lucrativo contrato de 9 anos e meio, até 2034, o que significa que provavelmente passará toda a sua carreira no Cidade de Manchester.

Os números exatos não foram revelados pelo clube, mas fontes informaram ESPN que é um dos contratos mais lucrativos da história do futebol. O atacante de 24 anos, que marcou 111 gols em 126 jogos pela equipe, não seria o primeiro jogador a se arrepender de ter assinado um contrato tão longo, nem será o último.

Aqui analisamos alguns dos negócios mais extensos na Europa nos últimos tempos e como eles acabaram se concretizando.

O atacante norueguês Erling Haaland renovou contrato com o Manchester City até 2034. EFE

Ele Clube Atlético É uma equipa que aposta em contratos de longa duração, já que a sua política de transferências apenas lhe permite incorporar jogadores ligados ao País Basco.

Ambos os jogadores são peças-chave no plantel atual e, até ao momento, têm demonstrado estar à altura do compromisso que os liga ao clube até 2032.

VERDITO: SUCESSO

Cesc Fàbregas (Arsenal) – 8 anos

Fábregas assinou um contrato de oito anos com o Arsenal em 2006, como Arsène Wenger ele queria construir seu time pós-“Invencíveis” em torno do jovem meio-campista espanhol.

Tinha apenas 19 anos na época, Fábregas Ele ofereceu cinco boas temporadas aos Gunners antes que o chamado de seu DNA o levasse de volta ao Barcelona em 2011. Embora sua passagem pelo clube catalão não tenha correspondido às expectativas.

VERDITO: SUCESSO

Em relação aos contratos mais longos do futebol atualmente, Chelsea É o clube com mais jogadores da lista, tendo nove dos doze contratos mais longos.

O extremo ucraniano Mudryk Chegou em janeiro de 2023 depois de concretizar uma transferência de 70 milhões de euros (mais 30 milhões em variáveis) do Shakhtar Donetsk. Na época, corria o boato de que seu desejo era assinar pelo Arsenal, mas a oferta de um contrato de 8 anos e meio com os Blues acabou convencendo-o.

Infelizmente, o veloz atacante ainda não conquistou a confiança dos torcedores, já que suas atuações no time principal têm sido intermitentes e pouco convincentes. Como se isso não bastasse, Mudryk não brincou com ele Chelsea desde o início de dezembro, após ter sido suspenso provisoriamente pela FA devido a um problema num teste antidoping.

VERDITO: FALHA

Chelsea Ele fez um grande esforço para assinar Palmer do Cidade de Manchester no verão de 2023 e finalmente conseguiu convencer o jovem atacante com um contrato de sete anos. Palmer se destacou imediatamente, marcando 25 gols durante uma temporada de estreia de sucesso em Stamford Bridge, o que levou o clube a prorrogar seu contrato por mais dois anos, num total de nove anos.

Fernández impressionado com Argentina no Mundial de 2022 e o Chelsea fez dele o jogador mais caro da história do futebol britânico com uma transferência de 121 milhões de euros, com o objetivo de mantê-lo ligado ao clube até ao verão de 2031. É justo dizer que o seu começar em Ponte Stamford Foi um pouco decepcionante, considerando o seu estatuto de quinto jogador mais caro de todos os tempos, mas ele mostrou uma melhoria tangível desde então.

O mesmo vale para Jacksonque começou a marcar gols com mais regularidade após sua chegada do Villareal e a assinatura de um contrato inicial de oito anos, aos quais foram acrescentados mais dois anos.

Outros jogadores atualmente nas fileiras de Chelsea com contratos de sete anos ou mais incluem Pedro Neto, Renato Veiga, Moisés Caicedo, Filip Jörgensen y Aaron Anselmino.

VERDITO: SUCESSO

Messi Ele assinou nove contratos diferentes durante sua passagem pelo Barcelonamas o mais longo foi o contrato de nove anos que assinou em setembro de 2005, poucos meses depois de estrear no time titular.

Messi ele assinou até 2014 e dobrou seu salário no processo, mas podemos dizer com segurança que o Barça Ele definitivamente recebeu mais do que pagou, já que a lenda argentina rapidamente alcançou a grandeza.

VERDITO: SUCESSO

Depois de se tornar um jogador-chave no meio-campo do Atlético de Madrid, Saúl Ele assinou um enorme contrato de nove anos em 2017 que o amarrou ao clube até 2026. Mas não demorou muito para que ele tivesse divergências com o técnico. Diego Simeone e foi transferido para Chelsea (2021-22) e agora em Sevilhaonde provavelmente assinará permanentemente nos próximos meses.

Ao mesmo tempo, seu parceiro de meio-campo, Imediatamentetambém assinou uma prorrogação de cinco anos de contrato, garantindo a permanência até 2024, e depois um contrato adicional de um ano até 2025. O jogador de 33 anos continua no Atlético, e esta decisão acabou por ser mais favorável.

VERDITO: SUCESSO, mal

Outro jogador da LaLiga com contrato de nove anos, Willians assinou um grande contrato com Clube Atlético em 2019, o que lhe permitirá jogar toda a sua carreira no San Mamés.

Ou seja, qualquer clube interessado em assinar Willians Ele terá que pagar a cláusula rescisória de 135 milhões de euros para tirar o atacante do Bilbao.

VERDITO: SUCESSO

Denílson (Real Betis), 10 anos

Como precursor dos megacontratos que vemos hoje, Denílson Ele se tornou o jogador mais caro do mundo quando o Real Bétis pagou 30 milhões de euros por ele após a Copa do Mundo de 1998.

O então jovem extremo brasileiro assinou um contrato gigantesco de 10 anos, mas acabou tendo dificuldades para corresponder às expectativas, não conseguindo manter uma forma consistente e saindo LaLiga para ingressar no Bordeaux seis anos depois (dois desses anos foram emprestados ao São Paulo) com apenas sete gols marcados.

VERDITO: FALHA

Andrés Iniesta (Barcelona), para sempre

Em gratidão pelos seus anos de serviço exemplar, o Barcelona concedeu Iniesta um “contrato vitalício” em outubro de 2017, um acordo de ouro destinado a manter o meio-campista de 33 anos no Camp Nou pelo resto de sua carreira.

Seis meses depois, ele se mudou para o Japão para ingressar no clube Vissel Kobedeixando o Barça perguntando-se se ele havia presumido erroneamente que seu contrato era apenas simbólico.

VERDITO: FALHA

Iker Casillas, Raul (Real Madrid), para sempre

Ele Real Madrid Eu estava tão interessado nisso Casillas sim Raul permaneceria no Bernabéu para o resto de suas carreiras que ambos receberam “contratos vitalícios” em 2008.

O contrato de Casillas Foi um grande contrato de nove anos, enquanto Raul (que tinha 30 anos na época) acrescentou um ano ao seu contrato existente.

No entanto, ambos os contratos incluíam uma cláusula renovável que acrescentaria mais um ano ao contrato se o jogador em questão conseguisse disputar 30 jogos na temporada anterior.

Embora seja verdade que ambos os jogadores viveram os seus melhores anos no Real Madrid, ambos deixaram o clube muito antes de terminarem os respectivos “contratos vitalícios” – Casillas foi para FC Porto e Raúl tudo Schalke – o que fez com que todo o gesto perdesse relevância. Os comentários do presidente Florentino Pérez sobre ambos vieram à tona, e talvez agora entendamos o porquê.

VERDITO: FALHA