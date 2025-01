Hemoal reforça a importância da doação de sangue

No Dia do Hemofílico, celebrado neste sábado (4), o Hemocentro de Alagoas (Hemoal) reforça a importância do doador de sangue para o tratamento dessa condição rara. A data é uma forma de conscientização e também destaca o compromisso do Hemoal em oferecer assistência aos pacientes com hemofilia, com foco em garantir a qualidade de vida.

A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue, dificultando o controle de sangramentos. “A hemofilia é um distúrbio que pode levar a sangramentos prolongados e, em casos mais graves, a hemorragias internas que causam deformidades e limitações físicas se não forem tratadas adequadamente”, explica a médica hematologista pediatra, Alexandra Ludugero.

Existem dois tipos principais da doença: a hemofilia A, causada pela deficiência do fator VIII, e a hemofilia B, decorrente da deficiência do fator IX. Ambos os tipos exigem acompanhamento médico contínuo, pois os sangramentos frequentes podem comprometer articulações, músculos e órgãos. O tratamento da hemofilia é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O diagnóstico da doença é feito assim que há uma suspeita devido ao paciente apresentar sangramento com demora na coagulação, equimoses e hematomas. Sendo identificado esses fatores, ele é encaminhado para uma consulta com o hematologista com realização de exames laboratoriais como hemograma, perfil de coagulação e dosagem dos fatores VIII e IX. O Ministério da Saúde disponibiliza aos Hemocentros do país os fatores de coagulação para serem utilizados por esses pacientes que são cadastrados pelo Hemoal no programa nacional de Coagulopatiasweb. A medicação é ofertada pelo SUS”, afirma Alexandra.

ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NO HEMOAL

O Hemoal é referência no atendimento integral aos hemofílicos em Alagoas. A equipe multidisciplinar inclui médicos hematologistas, clínicos, pediatras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, odontólogos, biomédicos e assistentes sociais. “Nosso objetivo é proporcionar um acompanhamento completo, garantindo que os pacientes tenham suporte físico e emocional, além de orientações específicas de cada área”, afirma a médica hematologista.

As doações de sangue são fundamentais para o tratamento. O plasma coletado é utilizado na produção dos fatores de coagulação que controlam os sangramentos. Sem as doações, não seria possível garantir os insumos necessários para tratar os pacientes e melhorar sua qualidade de vida. Com o trabalho contínuo do Hemoal e a colaboração da sociedade, é possível garantir que as pessoas com hemofilia recebam o tratamento e o suporte necessários para viver com qualidade e dignidade.