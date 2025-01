Histórias deixadas no primeiro dia de encerramento de 2025

O primeiro fim de semana com o futebol mexicano em 2025 deixou histórias como a do América jogando com jovens e do Cruz Azul e do Pumas dividindo a casa

Começou em Fechando 2025 do Liga MX. O dia de abertura da competição foi marcado pela estreia triunfal do tricampeão América com uma equipe alternativa, bem como as apresentações bem-sucedidas de Óscar Garcia golpe Chivas e de António Mohamed golpe Tolucaenquanto Cruz Azul sim Pumas Eles passaram o primeiro fim de semana compartilhando o Estádio Olímpico Universitário como casa.

América venceu com um time alternativo

Como esperado, América foi apresentado no Fechando 2025 com uma equipe repleta de jovens liderada por Eric Sanchez, Nestor Araújo sim Rodolfo Costaapós o restante dos craques estarem em trabalho de pré-temporada após a conquista do tricampeonato no Apertura 2024. O time alternativo do Américaque inclusive foi dirigido por Diego Cervantestreinador dos Águilas Sub-23, venceu por 0-1 Querétaro no campo do Estádio La Corregidora com o placar do juvenil Antonio Álvarez aos 63 minutos.

Sobrino de Vela entre as quatro estreias na América

Diego Cervantesque atuou como diretor técnico do América Para este dia, quatro jogadores estrearam no duelo contra Querétaroentre eles o caso de Cristo Velafilho de Alejandro Vela e sobrinho de Carlos Velaque teve uma passagem pelas forças básicas de Chivasmas finalmente apareceu na primeira divisão com os Águilas.

Cristo Velade 20 anos, entrou aos 85 minutos para se juntar aos jogadores que o América estreou na Primeira Divisão na última sexta-feira, dia em que também apareceu na categoria mais alta Aaron Arredondo (21 anos), Diego Arriaga (20 anos) e Walter Portales (20 anos).

Os irmãos Lainez marcaram na data de abertura

No primeiro dia de atividades do Clausura 2025, Mazatlán FC conseguiu salvar um ponto em 1-1 contra Juárez com uma nota de Mauro Laínez no Estádio El Encanto. No dia seguinte, mas no Alfonso Lastras, Diego Laínez foi o encarregado de abrir o placar na vitória do Tigres 1-3 contra ele Atlético de São Luís.

Tijuana 2 x 4 Toluca

Mohamed apareceu no banco do Toluca com vitória

Após um ano de ausência das bancadas, António Mohamed voltou para o Liga MX como diretor técnico da Toluca e fez isso com uma vitória por 2-4 contra Tijuana no Estádio Caliente. A vitória foi liderada por Alexis Vegaque além de saltar com a insígnia de capitão, fechou a noite com dois gols e uma assistência.

Outra ‘Nahuelada’ de Guzmán

A partida entre Atlético de São Luís sim Tigres No último sábado ele deixou uma nova ‘Nahueleada’ de Nahuel Guzmán no gol dos felinos. O empate momentâneo para o Las Tunas aconteceu aos 43 minutos com Sébastien Salles-Lamonge graças a um erro do guarda-redes que não conseguiu travar o remate do francês, apesar de este ter ido para as mãos do guarda-redes.

Tigres ficou invicto no Torrent em casa

Tigres venceu por 1 a 3 Atlético de São Luís no Alfonso Lastras, que acabou com o invicto time da casa que ostentava Torrente de domingo desde que assumiu o comando do Las Las Tunas. A seqüência culminou em 10 jogos sem perder em casa, com nove vitórias e um empate, até a derrota para o time do Nuevo León.

Oscar García começou sua passagem pelo Chivas com triunfo

A era de Oscar García Junyet em Chivas começou com o pé direito. Ele Guadalajara foi apresentado no Fechando 2025 com uma vitória por 1 a 0 sobre Santos. Roberto Alvaradoque já havia perdido um pênalti, foi o autor do único gol do jogo após assistência de Apoie Wilke.

Chivas não tinha Luis Romo ou Alan Pulido

Oscar García Junyet Ele só pôde contar com um dos três reforços que confirmou Chivas para fechamento de 2025. Miguel Tapiastitular antes Santosfoi a única adição que estreou com Guadalajaraporque a transferência de Luis Romão Não chegou a tempo, além disso Alan Pulido Ele se vê fazendo trabalho físico para alcançar seus colegas.

Cruz Azul estreou em casa no Olímpico Universitário La Maquina abriu sua terceira casa pelo terceiro ano consecutivo. Depois de jogar em casa no Estádio Azteca em 2023, em 2024 esteve na Ciudad de los Deportes, hoje Cruz Azul Começou 2025 tendo a Universidade Olímpica como casa, onde se apresentou com um empate em 1 a 1 contra o Atlas, que é justamente o único time que não venceu Martin Anselmi na Liga MX desde que chegou ao banco celeste.

Início ‘caótico’ do torneio Cruz Azul

A Máquina começou a tocar Fechando 2025 sem ainda entrar no campo de jogo do Olímpico Universitário. Por um lado, no nível administrativo, Cruz Azul conseguiu descarregar antes do Liga MX um Jesus Orozco Chiqueteque inicialmente não entrou na chamada, mas após o registro bem-sucedido, Martin Anselmi Ele pôde contar com o zagueiro, embora não tenha estreado.

Em outra frente, Martin Anselmi teve que modificar sua titularidade onze minutos antes do duelo contra Atlas. O argentino considerou Giorgos Giakoumakis para sua escalação, mas o grego relatou problemas de estômago e sua vaga foi cogitada por Ángel Sepúlveda, autor do único gol contra o time rubro-negro.

Com gol renovado, Pumas vence Necaxa

Pumas estreou em Fechando 2025 com um objetivo renovado, após as saídas de Júlio González e de Gil Alcalá. Pablo Larade 19 anos, estreou na Primeira Divisão e foi encarregado de defender o gol do time da UNAM contra Necaxáenquanto no banco de reservas ele estava Alex Padilhareforço dos felinos para este torneio, que deverá assumir.

Universidade Olímpica sediou dois jogos em menos de 24 horas

O Estádio Olímpico Universitário teve um fim de semana atípico. O campo da Cidade Universitária recebeu dois jogos em menos de 24 horas. Depois Cruz Azul empatou em 1 a 1 com o Atlas em partida que terminou às 23h de sábado, neste domingo às 12h. Pumas vitória 2-1 a Necaxá.

Puebla de Guede arruinou a estreia do Monterrey que apresentou reforços

Depois de três anos, Pablo Guedes voltou para o Liga MX e tirou um ponto de Monterreique foi parar no campo do BBVA com seus reforços Nelson Deossa sim Ricardo Chávez. Rayados saiu na frente com gol de Jorge Rodríguez aos 37′, mas aos 86′ apareceu Gustavo Ferrareis para marcar o empate.

Embora o primeiro dia do Fechando 2025já existe uma partida que estará pendente. É sobre o Pachuca vs. Leãoque está marcado para o dia 5 de fevereiro, após os Tuzos solicitarem o adiamento do referido confronto após a participação na Copa Intercontinental.