Holly Holm sai do elenco do UFC após solicitar liberação da promoção

Holly Holm está procurando um novo lar para lutadores.

Na segunda-feira, o empresário de longa data de Holm, Lenny Fresquez, confirmou ao MMA Fighting que ela solicitou e obteve sua dispensa do elenco do UFC. Embora Holm ainda tivesse lutas restantes em seu contrato, a promoção a liberou e agora a ex-campeã peso galo está livre para assinar com uma nova organização.

O Yahoo Sports relatou a notícia pela primeira vez.

A veterana de 43 anos, que também faz parte do Hall da Fama Internacional do Boxe, lutou pela última vez no UFC 300, quando foi finalizada por Kayla Harrison no segundo round. Isso reduziu seu recorde para 3-3 com um no contest em sete lutas, mas talvez o mais importante é que provavelmente tirou Holm da disputa pelo título no futuro próximo.

Claro, Holm continuou sendo um dos maiores nomes do elenco feminino do UFC depois de chegar ao estrelato após uma impressionante vitória por nocaute na cabeça sobre Ronda Rousey em 2015. Holm conquistou o título do UFC apenas em sua terceira luta com a promoção.

Seu reinado pelo título terminou uma luta depois, quando ela caiu para Miesha Tate no UFC 196 e Holm nunca mais conseguiu provar o ouro.

Holm lutou novamente pelo título dos galos em 2019, mas caiu para Amanda Nunes por nocaute. Ela também falhou em duas tentativas separadas para ganhar o agora extinto título feminino dos penas do UFC, depois de perder duas decisões para Cris Cyborg e Germaine de Randamie.

Embora ela nunca tenha conquistado o título do UFC durante sua passagem pela promoção, Holm foi uma presença constante perto do topo do ranking, ao mesmo tempo em que derrubou vários dos principais candidatos, incluindo Raquel Pennington, Irene Aldana e Bethe Correia.

Agora Holm entra como agente livre pela primeira vez desde que se juntou ao elenco do UFC, há uma década.