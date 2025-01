Homem cai de caminhão e morre soterrado por areia em obra na Avenida Durval de Góes Monteiro

Um homem morreu soterrado na madrugada desta quinta-feira (16), enquanto trabalhava na Avenida Durval de Góes Monteiro, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió. A vítima estava trabalhando na obra de recapeamento da avenida, em um caminhão carregado de areia, quando caiu e foi soterrado.

Em entrevista à TV Pajuçara, o tenente do Corpo de Bombeiros, José Alexandre, deu mais detalhes sobre o acidente. “Ele foi engolido e asfixiado pela areia, além de pressurizado pela máquina. O corpo não teve lesões, mas foi comprimido pela areia”.

Ainda segundo o militar, os colegas de trabalho não perceberam a ausência do homem e só notaram que a vítima estava soterrada no momento que o sapato dele começou a aparecer no local que tem a vazão de areia.

O tenente também explicou que há a suspeita que o trabalhador não estava com todos os equipamentos necessários. “Aquela máquina tem uma tela que a areia bate nela e desce, e também um fio de amarração, para que caso o trabalhador caia não seja arrastado. Quando o observei lá, ele não estava com nada disso”.

Os militares do bombeiros tiveram que cavar dentro da máquina para conseguir realizar a retirada do corpo e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento.

