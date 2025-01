Homem é baleado na cabeça na Praia do Francês; vítima foi socorrida

Um homem foi socorrido após ser baleado na cabeça na madrugada deste domingo (13), na Praia do Francês, no município de Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió. Os suspeitos dos disparos ainda não foram identificados e seguem foragidos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima possui cerca de 40 anos e foi baleada na região da cabeça. No entanto, populares que estavam no local não sabiam o nome da vítima e nem possíveis familiares. Ainda não se tem informações sobre a motivação do crime e possíveis suspeitos.

O homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado de saúde não foi divulgado.

Qualquer informação sobre possíveis autores do crime pode ser repassada para a Polícia através do Disque Denúncia (181).

