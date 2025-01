Homem é preso em flagrante após tentar dar golpe do INSS em idosa dentro de agência bancária

Um homem foi preso em flagrante após tentar aplicar o golpe do INSS em uma idosa, dentro de uma agência bancária no Centro de Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió. O caso foi registrado no final da tarde dessa quarta-feira (15).

De acordo com informações da Polícia Militar de Alagoas, ele estava acompanhado da idosa, que estava com um documento falso com o nome de outra pessoa. A mulher seria analfabeta e não estava em “plenas condições de saúde mental”.

Ele ainda conseguiu abrir uma conta poupança e solicitou a transferência de um benefício do INSS. A verdadeira vítima foi identificada pela PM e os militares conduziram os suspeitos à Central de Flagrantes, em Maceió, onde ficou preso e foi autuado por estelionato contra idoso ou vulnerável.