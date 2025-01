Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 10 anos em Santana do Ipanema

Um homem de 52 anos foi preso, nessa terça-feira (14), pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança, em Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. A vítima, de apenas 10 anos, é sobrinha do suspeito.

De acordo com as investigações, o crime foi descoberto após a vítima revelar os abusos para a avó dela. No relato, a criança contou que o suspeito, que é marido da tia dela e era considerado como pai de criação da menina, cometia os abusos de forma sistemática, sempre pelas manhãs.

As investigações ainda apontam que os abusos começaram a ser praticados assim que a vítima completou 10 anos. O homem esperava a esposa sair de casa para ir até o quarto da criança e cometer o crime. Ao tomar conhecimento das denúncias, a equipe policial representou pela prisão preventiva do autor, que foi expedida pela Justiça.

Após prisão, o homem foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Santana do Ipanema, onde aguarda audiência de custódia.