Hotéis e pousadas de Penedo registraram 98% de ocupação durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Se tem Festa de Bom Jesus dos Navegantes, tem turismo fortalecido. E uma prova disso foi a grande movimentação nos meios de hospedagem de Penedo. De 08 a 12 de janeiro, os hotéis e pousadas registraram uma ocupação de 98%.

Nesses dias, o Destino Penedo recebeu pessoas de vários lugares do Brasil e até do mundo, que vieram prestigiar uma programação vasta, que contou com atrações religiosas, culturais, artísticas e esportivas.

E o setor de meios de hospedagem não foi o único impactado. Os turistas e visitantes também usufruíram dos outros serviços turísticos, a exemplo de bares e restaurantes, artesanato e passeios, o que contribuiu diretamente para o aquecimento da economia local.

Arnaldo Feitosa, proprietário do Restaurante Daruma, foi um dos empresários beneficiados. “No período da nossa tradicional Festa de Bom Jesus dos Navegantes estendemos o nosso horário de funcionamento e abastecemos a nossa casa. Recebemos muitos turistas e foi maravilhoso. Pra nós, que fazemos o Daruma, foi uma experiência muito boa”, comemorou.

Além das atrações da festa, os turistas e visitantes também aproveitaram para conhecer um pouco mais da estrutura turística da cidade. O grande movimento nos principais pontos turísticos era perceptível.

“Cheguei nessa cidade maravilhosa na quinta-feira (09) e amei cada momento. Conheci muitos lugares e curti todos os shows, não perdi nada. Amei! Vou voltar com certeza e ano que vem estarei aqui, na Festa de Bom Jesus dos Navegantes”, disse a turista Cris Almeida.

A maior festa do Baixo São Francisco também foi responsável pelo fortalecimento do turismo religioso. Romeiros de diversos lugares, que vieram com excursões, também se fizeram presentes, acompanharam a procissão fluvial e terrestre e prestigiaram o momento com muita fé, devoção e alegria.

Além da programação religiosa, cultural e esportiva, a 141ª Festa de Bom Jesus dos Navegantes contou com atrações locais e de renome, como o da cantora católica Eliana Ribeiro, Nathanzinho Lima, Pablo, Seu Desejo, Nattan e Mari Fernandez.

