Imagem de grupo detido no Verão Massayó viraliza nas redes sociais

A abertura do Verão Massayó 2025, na noite dessa sexta-feira, 10, teve shows e diversão com artistas locais e nacionais, mas também houve diversos relatos de arrastões, brigas e furtos com o novo formato do evento na areia da Praia da Avenida, em Jaraguá. Imagens de um grupo detido e sendo conduzido pela cavalaria da Polícia Militar viralizaram nas redes sociais.

Dezenas de mensagens nas redes sociais relataram casos de furto, arrastão e confusões principalmente na parte da areia ao lado do mar. A reportagem procurou a Prefeitura de Maceió para saber os números de apreensões provocadas por esses delitos, mas o balanço só deve ser divulgado ao final do evento.

A primeira festa contou com Boca de Forno, Toninho, Xandy Harmonia, Xand Avião, Dennis e Brunin. O sábado (11) promete ainda mais animação com shows do Roupa Nova, Ramon e Randinho, Claudia Leitte, MC Daniel, Berg Gonzaga e Jaime Mendes. Os DJs Pedro Almeida e Fjsan garantem a animação nos intervalos das bandas.