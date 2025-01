imagens marcantes da abertura do Alagoano entre Penedense e Murici

A bola começou a rolar para o Campeonato Alagoano 2025. Na tarde deste sábado (11), Penedense e Murici fizeram a partida de abertura do estadual, que conta com cobertura especial no Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM).

Dentro de campo, a equipe de Bebeto Moraes saiu com os três pontos. O gol foi marcado no início da segunda etapa pelo atacante Afonso, que foi eleito craque do jogo pelos internautas.

Confira, abaixo, a história da partida através dos cliques do repórter fotográfico João Marcelo Cruz.

Bola do Campeonato Alagoano 2025 | João Marcelo Cruz / TNH1

Estádio Alfredo Leahy | João Marcelo Cruz / TNH1

Conversa entre jogadores e comissão do Penedense | João Marcelo Cruz / TNH1

Entrada em campo | João Marcelo Cruz / TNH1

Pôster do Murici | João Marcelo Cruz / TNH1

Pôster do Penedense | João Marcelo Cruz / TNH1

Pintou o amarelo | João Marcelo Cruz / TNH1

Disputa pelo alto | João Marcelo Cruz / TNH1