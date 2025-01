Imagens mostram destruição após incêndio dentro de hotel na Pajuçara

Imagens mostram a destruição nos corredores e quartos do hotel que pegou fogo nas primeiras horas desta quinta-feira (16), no bairro da Pajuçara, em Maceió. Um policial militar do Distrito Federal ajudou a socorrer os hóspedes, porém inalou muita fumaça, não resistiu e faleceu.

Em imagens enviadas ao TNH1, é possível ver as marcas das chamas corredor do andar que o incêndio teve início. Além disso, um militar dos bombeiros narra que a mulher teria encontrado a saída pelas escadas, enquanto o policial passou direto e entrou em outro quarto. Veja o vídeo:

Outras imagens mostram um quarto do hotel completamente destruído, pedaços do teto do local chegaram a ceder e tudo dentro foi afetado pelas chamas, como a cama, frigobar e cofre. Já nas escadas, uma janela ficou quebrada e tem sangue pelas paredes, onde algum popular pode ter quebrado para que a fumaça saísse do local. Confira a galeria: