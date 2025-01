Inter de Porto Alegre, time que domina o futebol mexicano

Seleção brasileira, próxima rival da seleção mexicana, tem saldo positivo nos duelos contra equipes da Liga MX

MÉXICO – O time mexicano enfrentará no próximo dia 16 de janeiro Inter de Porto Alegretime brasileiro que historicamente dominou o futebol mexicano. A seleção sul-americana já enfrentou clubes do Liga MXseja na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana ou na Recopa Sul-Americana, onde o time encarnado venceu nove e perdeu apenas três jogos.

O duelo contra time mexicano Será a décima terceira vez que o Inter de Porto Alegre enfrenta o futebol mexicano. Anteriormente medido com Chivas, Pumas, Pachuca, Tigres sim Jaguaresmas é a primeira vez que o fazem contra o time tricolor em uma partida de preparação que servirá aos comandados por Javier Aguirre rumo à Copa do Mundo de 2026.

O Inter enfrentou o Tigres na Libertadores de 2015. Imago7

Chivas, o rival que mais vezes enfrentou

Das 12 vezes Inter de Porto Alegre enfrentou o futebol mexicano, quatro foram contra Chivascom saldo de quatro vitórias. Em todas as ocasiões que foram medidas em Guadalajara Estava em fases eliminatórias diretas com partidas de ida e volta.

A primeira chave entre Internacional sim Chivas Ocorreu nas semifinais da Copa Sul-Americana de 2008, em que os brasileiros venceram os dois jogos e deixaram o placar agregado por 6 a 0. Situação semelhante aconteceu na final da Copa Libertadores de 2010, em que o Guadalajara Ele foi superado em ambas as partidas com um placar acumulado de 4-3.

Pumas, mais uma vítima dos brasileiros

A equipe da UNAM compartilhou um grupo com Inter de Porto Alegre na Copa Libertadores de 2006, edição em que se enfrentaram duas vezes. Na primeira partida, disputada no campo do Estádio Olímpico Universitário, os gatos foram derrotados por 1 a 2. Para o jogo de volta, os brasileiros fizeram valer o status de casa e conquistaram os três pontos após 3-2.

Pachuca venceu uma partida, mas perdeu a final

Na final da Copa Sul-Americana dos Vencedores das Copas de 2007 Pachuca enfrentou Inter de Porto Alegre. No jogo de ida, os Tuzos venceram por 2 a 1 no Estádio Hidalgo com dois gols de Christian Giménez, enquanto Alexandre Pato marcou para os brasileiros.

Internacional Reverteu o placar geral no jogo de volta com uma vitória por 4 a 0 e sagrou-se campeão da competição. Alex abriu o placar, mas depois André Pinga, Alexandre Pato marcaram, além de um gol contra de Aquivaldo Mosquera.

Jaguares vence o Inter

A equipe extinta Jaguares de Chiapas É um dos clubes mexicanos que pode ostentar uma vitória contra o Inter de Porto Alegre. Os felinos e os brasileiros dividiram um grupo no Copa Libertadores 2011então eles se enfrentaram duas vezes. O primeiro foi no Brasil, com derrota para o Chiapas por 4 a 0, mas no segundo duelo os do Liga MX Conseguiram os três pontos depois de um 1-0 no Estádio Víctor Manuel Reyna, com gol solitário de Antonio Salazar.

Tigres venceu nas semifinais

Tigres É a última seleção mexicana a disputar uma final da Copa Libertadores e o fez graças à vitória sobre o Inter de Porto Alegre na semifinal. Os gatos perderam por 2 a 1 no jogo de ida, disputado no Estádio Biera-Rio, onde Andrés D’Alessandro e Valdívia marcaram para os locais, enquanto Hugo Ayala fez os gols para os mexicanos.

Os de Nuevo León definiram a chave da semifinal no jogo de volta pelo placar de 3 a 1. Tigres A equipe da casa empatou com gol de André-Pierre Gignac, mas conseguiu a reviravolta com gol contra de Geferson e gol de Egidio Arévalo. Já na parte final da partida, Lisandro López aproximou os brasileiros, mas a passagem para a final ficou com os gatos.