Islam Makhachev conta uma história hilária sobre Umar Nurmagomedov, viagem ao posto de gasolina que deu errado

O campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, ficou muito impressionado com a ética de trabalho do companheiro de equipe Umar Nurmagomedov ao longo dos anos – mas não com as habilidades de bombeamento de gás do próximo desafiante ao título do peso galo.

Makhachev é a manchete do evento pay-per-view do UFC 311 no sábado, enquanto defende seu título contra Arman Tsarukyan em uma revanche, enquanto Nurmagomedov desafia o campeão de 135 libras Merab Dvalishvili na co-evita principal.

Antes do primeiro grande evento do UFC em 2025, Makhachev compartilhou uma história hilária de um jovem Nurmagomedov cometendo um grande erro ao abastecer antes de uma viagem planejada.

“Uma vez estávamos treinando em San José e alguns caras disseram: ‘Vamos para São Francisco’”, disse Makhachev no media day. “Eu disse a eles: ‘Ei, não, não quero ir para São Francisco porque, às vezes, [there’s] trânsito por mais de uma hora [driving during] o fim de semana.’ Eles simplesmente foram embora, quatro pessoas e eu liguei para eles depois de duas horas. ‘Ei, onde vocês estão? Você chegou em São Francisco?

“Eles dizem: ‘Não, chegamos ao hotel onde [left] de.’ Eu disse: ‘O que aconteceu?’ Eles me disseram: ‘Vamos ao posto de gasolina e Umar colocou diesel em nosso carro’”.

Makhachev pretende fazer história neste fim de semana. Com uma vitória, o melhor lutador peso por peso se tornaria o primeiro lutador da história a defender o título dos leves quatro vezes – o que inclui duas vitórias sobre o ex-campeão dos penas Alexander Volkanovski e uma vitória por finalização contra Dustin Poirier em seu defesa mais recente no UFC 302 em junho passado.

Nurmagomedov está invicto em 18 lutas profissionais e seis aparições no octógono. Em sua luta mais recente, o jogador de 29 anos derrotou o eterno candidato Cory Sandhagen na luta principal do UFC Abu Dhabi, em agosto passado.

Apesar de Dvalishvili dizer que Nurmagomedov pode não ter feito o suficiente para ganhar sua primeira chance pelo título em termos de currículo geral, Makhachev viu o crescente peso galo se preparar para este momento por uma década.

“Conheço Umar há mais de 10 anos, esse cara é o cara mais disciplinado da nossa academia”, disse Makhachev. “Ele viajava muito quando [wasn’t] no UFC. Ele viajou muito conosco e treinou conosco por 10 anos em todos os lugares. Esse cara está com fome.

“Quando ele era jovem, ele sempre pensava no cinturão do UFC, ‘Quero ser campeão, quero ser [a] sucesso.’ E ele é um trabalhador esforçado, por isso é um candidato agora. É por isso que ele está lutando pelo cinturão. Ele [deserves it] porque eu vi como ele [was] treinamento. [He’s] muita fome.”