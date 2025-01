James continuará sua carreira em uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, seu sonho imediato

O México é uma das três sedes que receberá o próximo Copa do Mundo em 2026 junto com os Estados Unidos e o Canadá. Aí vem James brincar com Leão.

A próxima Copa do Mundo começará em um ano e meio. Pela primeira vez, a FIFA designou três países para recebê-lo com o novo formato de 48 times em disputa.

O México recebeu três sedes: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Terá abertura no dia 11 de junho, duas partidas da fase de grupos, uma pelas oitavas de final e outra pelas oitavas de final.

James escolheu a Liga MX com vista a 2026

Sua pequena participação Rayo Vallecano de 205 minutos em jogos precipitou sua saída no início do ano. Com duas propostas em cima da mesa, escolheu a de León em detrimento da de Junior de Barranquilla.

Precisam recuperar a continuidade para retomar as Eliminatórias em bom nível com partidas contra Brasil e Paraguai em março. Voltar à Copa do Mundo é uma das ambições do capitão. Colômbia está em quarto lugar na tabela com 19 pontos em zona de classificação direta.

“Ainda falta muito tempo, mas acho que a Colômbia pode ir longe e se todos os jogadores chegarem bem, acho que podemosPor que não? Chegar à final. Já fizemos isso na recente Copa América, onde estão equipes de ponta como Brasil, Uruguai e Argentina”, disse James ao Marca.

Antecedentes de James Qatar

Em 2021, ao deixar o Everton, o colombiano escolheu Al Rayyan do Catar. O local da Copa do Mundo de 2022 influenciou essa decisão.

“Fui para o Catar, não foi por muito dinheiro, porque queria jogar e disse: Vou jogar lá quatro ou cinco meses, jogar a Copa do Mundo e depois posso ir embora. Na Colômbia é um azar termos ficado de fora da Copa do Mundo por um lado, estava tudo errado para mim”, disse ele em bate-papo com Ricardinho no Twitch.