Jessica Simpson e Eric Johnson se separam após 10 anos de casamento

Jéssica disse PESSOAS … “Eric e eu vivemos separados, enfrentando uma situação dolorosa em nosso casamento. Nossos filhos estão em primeiro lugar e estamos nos concentrando no que é melhor para eles. Somos gratos por todo o amor e apoio que tem recebido. maneira, e apreciamos a privacidade agora, enquanto trabalhamos nisso como uma família.”

O casal se reuniu pela primeira vez em 2010 e também ficou noivo no mesmo ano. Demorou um pouco, mas JS e EJ finalmente se casaram em 2014… e desde então, eles tiveram três filhos juntos… 12 anos Maxwell 11 anos Ás e 5 anos Passarinho .

Jessica era famosa por ser casada com Nick Lachey no início dos anos 2000, mas se separaram em 2006. Eric, entretanto, era casado com Keri D’Angelo em meados da década de 2000.