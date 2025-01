Jessica Simpson revela a dura verdade por trás da separação do ex-marido estrela da NFL

Jéssica Simpson decidiu se separar do marido, Eric Johnson, após uma década de casamento, citando preocupações de que a tensão em seu relacionamento poderia comprometer sua sobriedade. A estrela e cantora de reality shows de 44 anos fez esforços significativos para salvar seu casamento, recorrendo a aconselhamento, cura espiritual e até exercícios tântricos. No entanto, apesar da sua determinação, estas tentativas não tiveram sucesso.

Uma fonte próxima ao casal revelou que Simpson sentiu que havia crescido como pessoa durante o casamento, enquanto Johnson, 45, não. “Jessica cresceu e Eric não. Para ela, ficar para as crianças não era suficiente”, compartilhou a fonte. Simpson, que está sóbria há sete anos, reconheceu a importância de seu próprio bem-estar e o impacto de suas lutas conjugais em sua saúde mental.

A notável transformação corporal de Jessica Simpson após 6 anos de sobriedade

Amigos expressaram preocupação de que o estresse e as brigas pudessem levá-la a uma recaída, levando-a a tomar a difícil decisão de ir embora. “Ela precisava se afastar disso. Ela é frágil, mas não está quebrada“, acrescentou a fonte.

Simpson foi aberta sobre sua jornada para a sobriedade, que começou em 2017, depois de perceber o quanto a bebida dela estava afetando sua vida e seus filhos. Em uma entrevista de 2020, ela admitiu: “Eu estava em um lugar onde estava literalmente em uma espiral de álcool e perdendo momentos com meus filhos, e então eles me viram e ficaram muito confusos.” Seu compromisso com a sobriedade e o bem-estar de seus filhos permaneceu uma prioridade durante este período desafiador.

Jessica prioriza a sobriedade em vez do casamento tenso

O casal, que se casou em 2014, compartilham três filhos: Maxwell, 11; Ás, 11; e Birdie Mae, cinco. Apesar de seus esforços para reparar seu relacionamento, incluindo aconselhamento e práticas espirituais, Simpson supostamente ficou cansado de se esforçar à medida que Johnson se tornava cada vez mais “ausente” nos últimos anos. “A faísca desapareceu completamente e ela fez o possível para evitar o divórcio“, explicou a fonte.

Simpson anunciou recentemente sua separação em um comunicado, dizendo: “Eric e eu vivemos separados e enfrentamos uma situação dolorosa em nosso casamento. Nossos filhos estão em primeiro lugar e estamos nos concentrando no que é melhor para eles.”

O anúncio veio em breve depois que ela listou sua mansão em Hidden Hills por US$ 17,9 milhões, reduzindo significativamente o preço pedido original. As especulações sobre suas lutas conjugais têm crescido nos últimos meses, e a decisão de Simpson marca um grande ponto de viragem à medida que ela continua a priorizar sua saúde e sua família.