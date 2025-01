jogador do CSA vai para o meio da torcida assistir ao jogo no Rei Pelé

Mesmo lesionado, o lateral-esquerdo Roberto foi até o Rei Pelé nesse domingo (12) e acompanhou a goleada do CSA sobre o CSE, na estreia das equipes no Campeonato Alagoano 2025.

Durante a partida, o jogador foi visto na Arquibancada Alta trajado com uma camisa comemorativa da Mancha Azul, torcida organizada do clube. Ele atendeu torcedores e torceu junto da bateria. Assista abaixo:

A presidente do CSA, Mírian Monte, compartilhou o registro nas redes sociais e reagiu positivamente:

— Tem que ser assim: todo mundo junto e misturado. Isso é CSA!!!! — falou a presidente.

Reprodução / Redes sociais

Titular absoluto do time comandado por Higo Magalhães, Roberto está fora da equipe após sofrer uma lesão muscular na posterior da coxa direita na vitória contra o Maracanã, na última quarta-feira (8), no Rei Pelé.

Apesar de não divulgar o prazo de retorno, o clube informou que, desde então, o jogador está em tratamento intensivo para retornar aos treinamentos.

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.