Jogadora da Seleção Brasileira lamenta morte de irmão em acidente em AL: “estou destruída”

A jogadora Geyse Ferreira, que integra a Seleção Brasileira de Futebol e é atleta do Manchester United, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (16) para lamentar a morte do irmão, Geovanne Santos Ferreira, de 30 anos. Ele não resistiu após um acidente de carro na AL-101 Norte, em Japaratinga, no Litoral Norte de Alagoas.

Em seu post, Geyse disse que o irmão sempre foi a “fortaleza, o parceiro e o amor” e lembrou o dia em que o ajudou a realizar o sonho de ter uma lancha. Geovane morreu no dia do aniversário do filho de 12 anos. “Eu nem sei por onde começar a falar de você… Estou destruída, por dentro e por fora”.

O acidente, que envolveu dois carros, provocou o capotamento de um Chevrolet Onix, causando a morte do irmão da jogadora de futebol. “Eu vou te amar eternamente, meu Nego, meu Geo. Vá em paz, e saiba que você estará para sempre em meu coração”, escreveu. Na postagem, a atleta, que é natural de Maragogi, compartilhou fotos e vídeos de momentos com o irmão.

Confira o post na íntegra: