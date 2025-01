Jovem morre afogado após salvar a esposa em praia do interior de Alagoas

Um jovem de 24 anos morreu afogado ao tentar salvar a esposa na Praia da Lagoa do Pau, em Coruripe, Litoral Sul de Alagoas, nesse domingo (12). A vítima foi identificada como Erik Ramon Santos da Rocha, natural de Arapiraca, município do Agreste.

Segundo o relato de testemunhas, Erik conseguiu resgatar a mulher com a ajuda de outras pessoas. No entanto, ele foi levado pela correnteza e se afogou. O jovem foi retirado do mar, mas não resistiu.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma equipe do Corpo de Bombeiros tenta reanimá-lo na faixa de areia da praia. Veja abaixo:

A loja em que Erik trabalhava publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais. “Vai em paz Erik, você sempre será lembrado por ser um menino gentil e com uma garra imensa. Um ser humano e profissional incrível que entregava o seu melhor”.

Em luto, o estabelecimento divulgou que só deve retomar às atividades na quarta-feira (15).