Kevin Costner previu o final de Yellowstone? Surgem teorias da conspiração

Tele final de Taylor SheridanA célebre série de faroeste Pedra amarelaque foi ao ar em dezembro de 2024, gerou um turbilhão de reações. Os fãs adoraram ou desprezaram o final, com pouco meio-termo. Em meio aos debates acalorados, um surgiu uma teoria da conspiração sobre a ausência de Kevin Costner dos seis episódios finais, alimentando especulações sobre sua saída.

Costner, que desempenhou o papel icônico de John Dutton, saiu do show antes de sua conclusão. Embora as explicações oficiais apontem para conflitos de agendamento, os usuários do Reddit apresentaram uma teoria alternativa. Uma postagem viral afirma que Costner “vi a escrita na parede e saí de Dodge.” A ideia sugere que Costner previu a direção do show e optou por se afastar em vez de participar. No entanto, muitos fãs permanecem céticos em relação a esta narrativa.

Um usuário do Reddit especulou que a saída de Costner poderia ter sido ligado a desentendimentos criativos com Sheridanafirmando: “Eu acho que nas primeiras 3, talvez 4 temporadas, KC estava resistindo a um monte de merda que TS estava tentando fazer, já que KC era um produtor executivo.” Este usuário sugeriu que a experiência de Costner como cineasta pode ter influenciado seu desejo de manter o controle de qualidade. Outro fã observou que o sucesso de Sheridan pode ter contribuído para as tensões, dizendo: “O sucesso de Yellowstone provavelmente subiu à cabeça de Taylor e inflou seu ego.”

Fãs divididos sobre a saída de Costner

Alguns fãs acreditam que A saída de Costner foi mais prática do que conspiratória. Um comentarista argumentou: “Ele não filmou 5b porque estava tentando tirar uma folga para fazer outras coisas, e TS não permitiu, então ele desistiu..” Supostamente, atrasos e cronogramas de filmagem desorganizados frustraram Costner, levando sua decisão de sair. Outro usuário acrescentou: “Ele disse que quando ele e Taylor se sentaram, a visão do resto do show mudou para Taylor e ele não estava mais interessado.”

Apesar dessas teorias, outros rejeitaram a ideia de que Costner saiu devido à insatisfação com o final. A conclusão do programa teria sido planejada desde o seu início, com sua trajetória sugerida nas temporadas anteriores e na série prequela 1883. Embora alguns detalhes possam ter mudado após a saída de Costner, o enredo geral permaneceu inalterado.

Em última análise, tanto Costner quanto Sheridan são vistos como figuras grandiosas, com fortes visões criativas. Como bem disse um fã: “O ego de Costner é tão grande quanto o ego de Sheridan. Ambos queriam que fosse do seu jeito.“Seja enraizada em conflitos criativos ou em questões logísticas, a saída de Costner continua a alimentar discussões acaloradas entre Pedra amarela devotos.