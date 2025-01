Khabib Nurmagomedov divulga declaração sobre incidente de disputa de avião

Khabib Nurmagomedov divulgou um comunicado sobre a filmagem viral que viu a lenda do UFC ser removida de um avião após uma disputa verbal com um comissário de bordo.

Em um clipe que se espalhou pelas redes sociais no domingo, Nurmagomedov foi visto saindo de um avião depois que um comissário lhe pediu para trocar de assento. O aposentado de 36 anos protestou contra o pedido, que parecia ser devido à sua capacidade de se comunicar em inglês em caso de emergência. Nurmagomedov disse repetidamente ao atendente que a situação “não era justa”, mas ele acabou concordando.

Nurmagomedov divulgou agora um comunicado sobre o incidente, que pode ser visto abaixo.

Antes de mais nada, preciso esclarecer que foi [Frontier Airlines]não a Alaska Air.

A senhora que vem até mim com perguntas foi muito rude desde o início, embora eu fale um inglês muito decente e possa entender tudo e tenha concordado em ajudar, ela ainda insiste em me tirar do meu lugar. Qual foi a base para isso, racial, nacional ou outra, não tenho certeza.

Mas depois de 2 minutos de conversa ela chamou a segurança e eu fui desembarcado desta aeronave, depois [an hour and a half] Embarquei em outra companhia aérea e parti para meu destino.

Fiz o meu melhor para manter a calma e o respeito como vocês podem ver no vídeo.

Mas esses membros da tripulação poderiam fazer melhor da próxima vez e simplesmente serem legais com os clientes.