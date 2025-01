Laporta aponta aos adversários do Barcelona: “Lutamos contra tudo”

Laporta aprovou projetos de lei à oposição, à mídia, aos clubes que se posicionaram contra o Barça e às organizações

BARCELONA – John Laporta ofereceu uma conferência de imprensa para avaliar o caso de Dani Olmo e a chegada da regra 1:1 no fair play financeiro que durou mais de uma hora e meia e na qual não perdeu a oportunidade de criticar a oposição, a comunicação social , aos clubes que o atacaram e às organizações que, na sua opinião, “prejudicaram o Barcelona”, aproveitando para demonstrar sua satisfação com a resolução do CSD.

Resumo? “Eles não conseguiram o que queriam porque trabalhámos muito, nunca desistimos e conseguimos o que queríamos: o 1:1 e o registo de Dani Olmo e Pau Víctor”, revelou. a portaargumentando que tudo foi feito dentro dos prazos esperados, ainda que tudo tenha sido negado ao Barcelona.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, ​​​​em conferência EPA

“No dia 27 de dezembro apresentamos a documentação. Até ao dia 31 a LaLiga pede-nos para completar a documentação e no dia 31 temos a certeza de que está tudo feito, mas a LaLiga não nos dá 1:1”, denunciou, assumindo que houve indisfarçáveis ataques externos contra o clube.

“Lutamos contra tudo e contra todos pelo Barça. Conseguimos e continuaremos a fazê-lo”, proclamou entusiasmado, apontando diretamente para “todos” que na sua opinião quiseram desacreditar o clube através dos seus ataques contra ele. “Pobre Barça se cair nas mãos de quem quer que seja” disparou contra a oposição…

“Nada do que aconteceu nas últimas semanas nos surpreendeu. Se analisarmos a história do Barça, poderíamos esperar essas reações no caso de Olmo e Pau Víctor. Quando o Barça ressurge, há alguns atores, com o apoio da mídia, que unem forças para impor “uma história ignominiosa que nada tem a ver com a realidade. Já sabemos do que se trata e isso se repete ciclicamente”, afirmou Laporta, de forma dura e clara, deixando claro que não permitirá “o ataque contra ele”. Barça de graça.”

“Estou acostumado a sofrer ataques de todos os tipos, mas não posso aceitar que a fiscalização sob minha responsabilidade seja acompanhada de mentiras. Não permito que o presidente seja atacado para desacreditar o clube. “, afirmou o presidente.

“Os associados entenderam que se tratava de um ataque ao escudo. E o nosso escudo não está manchado”, repetiu, sinalizando a sua confiança na manutenção do roteiro: “Qualquer campanha de descrédito não nos impedirá de continuar a ser uma referência e um clube estimado por milhões de pessoas em todo o mundo.

Ele proclamou que era uma “mentira” ter insultado alguém no camarote de Jeddah, conforme publicado na época. “Não é que não seja totalmente verdade, é que o que foi dito e repetido é uma verdadeira mentira”, disse o presidente do Barça, com seriedade e força, que aproveitou o momento para apontar “a negligência” de muitos meios de comunicação. e jornalistas”.

ESPN+ em espanhol

Laporta reiterou que a gestão com as inscrições de Dani Olmo e Pau Víctor foi “correta em todos os momentos. Todos nós sofremos com esse assunto porque você não só tem que ter razão, o que você tem, mas também teve que nos dar isso. Eles têm funcionou muito bem “Acredito na justiça e no final, através do CSD, conseguimos o que queríamos”.

“É muito importante que no final o CSD nos tenha dado a decisão cautelar, assim como esclarecer que o órgão da LaLiga-RFEF que cancelou a inscrição não é competente”, resolveu.

Lançou luz sobre a venda de 475 lugares VIP (do total de 9.600), desmentindo informações que o acusavam de vender abaixo do valor e explicando que por esses lugares “vamos cobrar 100 milhões… e também o preço restante, esses 300 que “Disseram que não entrariam. Com ou sem 1:1, a operação da caixa teria sido feita de qualquer maneira.”

jogar 2:20 Barcelona beira a excelência no Clássico Martín Ainstein aponta os segredos da vitória do Barcelona na Supertaça de Espanha frente ao Real Madrid.

“Há um investidor do Qatar por 30 milhões de euros e outro dos Emirados, por 70 milhões de euros, para os quais 40% tiveram de ser acreditados, o que só pôde ser acreditado em 3 de janeiro, embora a documentação já tenha sido fornecida antes de 31 de dezembro. como deveria”, argumentou, destacando seu desconforto com algumas ações: “Primeiro eles atiram na gente e depois nos perguntam”.

CONTRA A OPOSIÇÃO

“Pobre Barça, se cair nas mãos de alguém que, em vez de ficar ao lado do clube quando é necessário, fica do lado daqueles que nos querem desestabilizar”, atacou a oposição, lembrando que teve “uma oportunidade de ouro para mostrar que amam o Barça e ficaram do lado daqueles que queriam nos prejudicar.”

“Eles ficaram do lado da mídia que é hostil a nós, ao Barça, se posicionaram contra o clube… Estou muito decepcionado com as pessoas que têm aspirações de ser presidente. , “Era estar ao lado do Barça”, disse ele, atacando em todas as direções.

LaLiga está na ESPN+

“Todos, todos, foram a favor de fazer uma moção de censura, pelos seus interesses. Eu também apresentei uma moção… Sempre no interesse do clube e não como eles fizeram, como quem anuncia e apoia. O voto de desconfiança é para situações excepcionais. Chegou-se a dizer que veio de dentro. Isso já é um exagero.

Ele também proclamou que o novo contrato da Nike “triplica o que era cobrado anteriormente” e fez questão especialmente de deixar claro que não se tratava de uma simples renovação. “É um contrato novo, que melhora o anterior em mais de 300 milhões e que não foi assinado no verão, precisamente por isso, para melhorá-lo”.

“Desde que cheguei vi que o acordo com a Nike tinha que ser mudado porque não era bom para o Barça. Saí em 2010 com um contrato da Nike muito parecido, em números, com o de quando cheguei em 2021. E ainda por cima que com bônus malus “Isso tinha que ser mudado”, disse ele, defendendo a intervenção de Darren Dein “Mudamos a estratégia e colocamos outras pessoas para trabalhar na operação. E isso foi conseguido de outra forma. A desconfiança foi gerada e posteriormente abordamos os cargos graças a um mediador. E nesse sentido reconhecemos o trabalho do mediador e os honorários foram repartidos entre a multinacional e o Barça.”

jogar 2:23 Rodrigo Fáez: “O Real Madrid tem sido uma vergonha” Para Fáez, o Real Madrid era um brinquedo nas mãos do Barcelona e de Hansi Flick e ele nomeia os responsáveis ​​pelo desastre.

“Ninguém chupa o dedo aqui. Todos nos conhecemos e sabemos quem são”, atacou ao se referir aos meios de comunicação, muitos dos quais apontou diretamente. “Havia muitos que tinham a intenção de desestabilizar o clube e. Não sou uma pessoa iludida porque sabemos que há alguns que, se não disserem isso, ninguém os ouvirá… E para eles não tem corrido bem.”

“Houve também meios de comunicação, jornalistas, que trabalharam normalmente”, admitiu, antes de voltar aos ataques: “Há outros que deixaram sair toda a bílis e o ódio destilado… Nós os conhecemos, embora eu prefira fique com a mídia que eles foram prudentes. Sem querer liquidar tudo.”

AVISO A NAVEGANTES

“Não, não vamos romper relações, mas todos sabem o que fizeram”, disse ele quando a ESPN lhe perguntou diretamente se o Barça planejava romper relações com os sócios do clube que se posicionaram diretamente contra eles por causa da questão de Dani Olmo.

“Estou muito grato aos clubes que não se manifestaram. Os outros? Que existam clubes que se manifestaram contra. Quando nunca deveriam ter feito isso, isso me surpreendeu. Não me agradou, nem eu concordo com eles. Não, romperemos relações, mas eles saberão o que fizeram”, repetiu.

Lá ele lembrou mais uma vez que, ao contrário do que foi publicado e repetido por muitos meios de comunicação, “assinamos com a Nike o melhor contrato de roupa esportiva do mundo… E esse acordo, como o do Spotify, nega que o clube tenha uma imagem ruim no mundo.” mundo”.

“O clube já não é intervencionado pela LaLiga. Estamos a construir um novo estádio, ao qual voltaremos o mais breve possível e superámos uma situação extrema”, resolveu, garantindo que teve todas as visicitudes do clube “sob controlar.”

jogar 1:12 Raphinha aposentou Lucas Vázquez e Tchouameni Alex Pareja descreve a humilhação que o Barcelona fez ao Real Madrid na Supertaça.

“Agora farão quatro anos que voltamos ao clube e desde o primeiro dia mantivemos quatro pilares no nosso trabalho governamental: aumentar a receita, reduzir despesas (e massa salarial), não perder competitividade e não colocar o modelo do clube não faz pagam”, destacou, revelando que se tem dedicado, com a sua direcção, “a defender o Barça dos ataques por terra, mar e ar. De fora e alguns de dentro.”

“Não agimos mal; fizemos tudo seguindo o que foi estabelecido”, defendeu, destacando que o Barça hoje tem “uma equipe que faz sonhar… E os desestabilizadores terão que continuar trabalhando duro, de fora e de dentro, se querem desestabilizar um clube com 125 anos de história”.