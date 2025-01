Lauren Sanchez traz o estilo da Barbie bilionária para St. Barts em vestido rosa choque

Lauren Sanchez não precisa esperar até quarta-feira para usar rosa… tirar um vestido chique da Barbie enquanto aproveita as férias na ilha para começar o ano novo.

O ex-repórter de entretenimento estava andando por Gustavia, St. Barts, no início desta semana com um vestido justo… recortado nas laterais, revelando sua pele bronzeada por baixo.

O vestido termina bem alto nas pernas… mais para o verão do que para o inverno – embora St. Barts tem um clima maravilhoso o ano todo, para ser justo.

A dupla de amigos visitou algumas lojas de luxo no país… incluindo Prada, Dolce & Gabbana e Louis Vuitton enquanto passeavam pelo porto.

Como você deve se lembrar… Sanchez e Gonzalez acertaram em cheio como pais de seu filho – celebrando seu filho Nikko de formatura da faculdade com seus respectivos entes queridos durante o verão.

Agora, eles estão aproveitando as férias juntos… saindo no iate como um grupo no início desta semana.