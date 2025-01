Liga MX Femenil: Atlético de San Luis surpreende as Rayadas

Os bicampeões sofreram o primeiro revés no Clausura 2025 e permitiram que os Tuzas assumissem a liderança

MÉXICO — Atlético de São Luís deu a surpresa do que está acontecendo Fechando 2025 do Liga MX Femininaao vencer o campeão por 1 a 0 nesta quarta-feira Monterreicomandado pela técnica costarriquenha Amelia Valverde, no terceiro dia do torneio.

Annette Vázquez marcou um gol aos 20 minutos, após o qual a equipe da casa manteve a ordem na defesa e garantiu a vitória.

Atlético de São Luís Ele saiu para impor condições em seu estádio contra o monarca da liga e logo começou a criar perigo na área rival.

O Atlético de San Luis quebrou as previsões para o terceiro dia. Imago7

Os visitantes perderam o seu artilheiro, o sul-africano, devido a lesão aos 13 minutos. Jermaine Seoposenwee aos 20 minutos sofreu um golpe maior, gol de Vázquez, que recebeu bola de Rebeca Bernal e fez 1 a 0 pela direita, com chute para escanteio.

Embora Monterrei Eles tiveram a posse de bola por 73-27 a seu favor, faltou pontaria e perderam o ritmo perfeito após duas vitórias.

São Luís foi plantado com ordem no segundo semestre, no qual o Listrado Avançaram linhas e assediaram o gol defendido pela goleira Ana Zárate, de 17 anos, com boas atuações.

O técnico Valverde fez alterações em busca dos gols. De pouco adiantou porque a equipe continuou sem força, com duas bolas perdidas pela espanhola Lucía García, sua atacante mais insistente.

A terceira data do Clausura começou nesta terça-feira, quando o Pumas Venceu o Santos Laguna por 6 a 1, com quatro gols da seleção portuguesa Sthepanie Ribeiro, um da equatoriana Nayeli Bolaños e outro de Alejandra Guererro.

Com sua atuação Ribeiro alcançou Charlyn Corraldo Pachucana liderança dos artilheiros, ambos com cinco gols.

Esta quarta-feira Pachuca Saltaram para o primeiro lugar do Clausura ao empatar em 2 a 2 com o Cruz Azul e o León derrotou o Puebla por 2 a 1.

Na quinta-feira eles jogam contra o Necaxa-América, Tigres UANL-Atlas e Guadalajara-Juárez FC e na sexta-feira Tijuana receberão o Toluca.