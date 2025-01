Liga MX Femenil: Santos vence Atlas no início do Clausura 2025

A ugandense Sandra Nabweteme liderou a vitória dos Laguneras em Jalisco.

Uma dobradinha da ugandense Sandra Nabweteme liderou a vitória do Santos Laguna por 1-3 sobre ele Atlas no início do torneio Fechando 2025 do Liga MX Feminina.

No primeiro dia do campeonato, Lia Romero foi a outra artilheira dos Laguneras, comandados por Karla Maya. A costarriquenha María Paula Salas marcou para os Rojinegras.

A dobradinha do ugandense Nabweteme levou o Santos à vitória. Imago7

A primeira vez pertenceu a Santosque a partir dos 4 minutos assumiu a liderança no placar com pênalti convertido por Nabweteme, fazendo 0 a 1 a favor da equipe de Maya.

Depois disso, a partida diminuiu de intensidade ofensiva até aos 19, quando um erro de partida de Dirce Delgado permitiu a Diana Anguiano filtrar cruzamento para Lia Romero, que definiu o 0 a 2 aos 19 sobre a goleira costarriquenha Daniela Solera.

Na segunda parte, o Atlas O técnico Roberto Medina reagiu logo nos primeiros minutos, com alta pressão de sua equipe que provocou uma perda de bola na área que Paula García converteu em assistência para Salas, que fez 1 a 2 aos 50.

Embora parecesse que os Rojinegras iriam entrar no jogo, o Santos Ele selou a vitória com outro pênalti cobrado por Nabweteme, fazendo o 1-2 aos 61.

Assim é disputada a primeira rodada do Clausura 2025 da Liga MX Femenil

O primeiro dia de Fechando Continua neste domingo com o duelo Pumas UNAM-San Luis e a visita do Toluca ao León, além da estreia do bicampeão Rayadas del Monterrey da treinadora costarriquenha Amelia Valverde na casa do Mazatlán FC.

A data inicial terminará na segunda-feira, quando o Necaxa receberá o Guadalajara, o Querétaro receberá o Pachuca, o Juárez FC receberá o Puebla, o América receberá o Cruz Azul e o Tigres UANL receberá o Tijuana.